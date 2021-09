Katarzyna Kalinowska zajęła stanowisko Senior Event Managera w El Padre

Katarzyna Kalinowska, Senior Event Manager, El Padre

Katarzyna Kalinowska awansowała na stanowisko Senior Event Managera w El Padre. Jest odpowiedzialna za realizację kluczowych eventów, działań promocyjnych, ambientowych oraz kontakt z klientami i podwykonawcami agencji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako przewodnik turystyczny, Asystent Biura Wykonawczego Polskiej Izby Turystyki oraz Asystent Biura Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie. W El Padre pracuje od ponad 3 lat, gdzie najpierw odbyła staż firmowy, następnie była stażystką w ramach projektu Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji "Turystyka na stażach" realizowanego z funduszy unijnych, a następnie została zatrudniona na stanowisku Junior Event Managera. Kolejnym krokiem w karierze zawodowej był awans na stanowisko Event Managera, co wiązało się z prowadzeniem i realizowaniem co raz większych i bardziej skomplikowanych projektów. Kasia zdobyła w 2019 roku tytuł Odkrycie Roku MPI Poland Chapter 2018.

W ciągu ostatnich dwóch lat Kasia realizowała różnorakie projekty w tym działania marketingowe, sponsoringowe, eventy offline, online i eventy hybrydowe. Pełne zaangażowanie w realizowane projekty, wsparcie w procesach wewnątrz agencji, jak również uznanie w oczach klientów sprawiły, że awansowała na stanowisko Senior Event Managera.

Przez 3 lata była również członkiem Meeting Professionals International (MPI Poland Chapter). Była liderem projektu i konferansjerem IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw 2017 i 2018 a także konferansjerem i członkiem lokalnego komitetu organizacyjnego Global Events Congress 2018 w Warszawie. Finalistka międzynarodowego konkursu University Challenge 2017 we Frankfurcie (zwyciężczyni półfinału w Polsce). Wyróżniona w konkursie See & Say 2017 w kategorii EVENT. Współautorka "Kompendium. Media w przemyśle spotkań" oraz projektów nagradzanych w konkursie MP Power.

Absolwentka studiów magisterskich i licencjackich Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie a także studiów licencjackich Szkoły Głównej Handlowej (Rachunkowość i Finanse). Zainteresowania Kasi to kultura słowiańska i muzyka folkowa oraz eventy typu LARP.

- Ogromnie cieszymy się z szybkiego rozwoju zawodowego Kasi. Jej zaangażowanie w prowadzone projekty, duża samodzielność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, chęć zwiększania swoich kompetencji zawodowych, a także dzielenie się wiedzą z innymi członkami zespołu doprowadziły ją do awansu na stanowisko Senior Event Managera - powiedział Jakub Ćwikliński, Event Director, Wiceprezes Zarządu El Padre.

El Padre to agencja marketingowa o silnej specjalizacji eventowej.