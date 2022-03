Katarzyna Terej przewodniczącą Rady Związku Firm PR

Katarzyna Terej, przewodnicząca Rady Związku Firm PR

Katarzyna Terej jest nową przewodniczącą Rady Związku Firm PR. Wcześniej tę funkcję sprawował Przemysław Mitraszewski, obecny prezes Związku.

Pobierz ebook z rankingiem Agencje marketingowe 2022 roku

Rada jest organem kontrolnym Związku i składa się z przynajmniej trzech członków spośród zrzeszonych agencji. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu, a także rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku.

Oprócz nowej funkcji, Terej jest Partnerem Zarządzającym w agencji TBT i Wspólnicy, ekspertem oraz doradcą ds. komunikacji i public affairs. Od 25 lat nadzoruje międzynarodowe projekty komunikacyjne i business-to-business, posiada szerokie doświadczenie w doradztwie kryzysowym i w prowadzeniu relacji z interesariuszami. Jest absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała na Wydziale Zarządzania UW oraz na podyplomowych studiach Public Relations w SGH/University Minnesota, posiada tytuł Master of Business and Administration (MBA), specjalizacja International Marketing, otrzymany w WSHiFM/ Erasmus University Rotterdam, University of Durham. Posiada certyfikat Ministerstwa Skarbu dla członków rad nadzorczych, jest mediatorem Fundacji Rozwoju Mediacji. Wieloletnia jurorka międzynarodowego konkursu International Business Stevie Awards oraz International Public Relations Association Golden World Awards, a także konkursu Złote Spinacze.

Rada ZFPR składa się obecnie z czterech przedstawicieli zrzeszonych agencji – Katarzyny Terej (TBT i Wspólnicy), Alicji Wysockiej-Świtały (Clue PR), Iwony Kubicz (Procontent) oraz Elizy Misieckiej (GENESIS PR). Kadencja powołanej Rady trwa do 2023 roku.

Związek Firm Public Relations powstał w 2000 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług Public Relations w Polsce i zrzesza agencje PR. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO) oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Cele działalności Związku to m.in.: ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków, reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji, dbałość o najwyższe standardy etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk, Kodeks Etyki PR oraz karty etyczne ICCO.