Od września do Pionu CEO home.pl dołączyła Klara Ufnalewska. Zajęła nowo powstałe stanowisko PR Manager.

Klara Ufnalewska w home.pl będzie odpowiadała za obszar komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, media relations oraz strategię PR i CSR grupy home.pl. Będzie też pełniła funkcje Rzecznika Prasowego firmy.

- To duże wyzwanie, ale i przywilej tworzyć od podstaw tak ważną strategicznie, komunikację jaką jest PR. I tak jak misją home.pl jest wspieranie transformacji cyfrowej polskiej gospodarki, tak moim głównym zadaniem będzie stworzenie sprawnie działającej komórki do kontaktu ze światem mediów i interesariuszami. Szeregi home.pl zasilają eksperci w swoich dziedzinach, dlatego przez lata swojego funkcjonowania firma stała się inspiracją dla wielu przedsiębiorców w korzystaniu z dobrodziejstw przestrzeni Internetu. Warto to podkreślać, dlatego cieszę się, że będę mogła poprowadzić PR firmy - mówi Klara Ufnalewska, PR Manager.