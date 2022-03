Laura-Elena Manu dołączyła do zarządu Kaufland Polska

Laura-Elena Manu, zarząd Kaufland Polska

Do zarządu Kaufland Polska dołączyła Laura-Elena Manu, która już od 14 lat zdobywa doświadczenie w międzynarodowych strukturach firmy. Nowa członkini zarządu będzie odpowiedzialna za Departament Zakupu i strategię marketingową sieci.

Pochodząca z Rumunii Laura-Elena Manu to ekspertka z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży handlowej. Karierę rozpoczęła w 2003 r. w Rumunii jako kupiec w firmie Rewe, będącej właścicielem XXL Mega Discount i Penny Market. Po pięciu latach związała się zawodowo z siecią Kaufland. Przez 14 lat w Rumunii, Mołdawii i Bułgarii Laura pełniła m.in. funkcję dyrektora Departamentu Zakupu oraz członka zarządu. Od lutego 2022 r. Laura-Elena Manu jest zatrudniona w sieci Kaufland Polska.

- Objęcie stanowiska członka zarządu sieci Kaufland w Polce jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale i wyzwaniem. Od pierwszych dni pracy staram się dokładnie poznać specyfikę polskiego rynku FMCG, aby działania Departamentu Zakupu jak najlepiej odpowiadały na potrzeby lokalnych klientów. Wierzę, że z tą wiedzą, a także doświadczeniem, jakie zebrałam, pracując już dla naszej spółki w innych krajach, przyczynię się do rozwoju marki Kaufland w Polsce – mówi Laura-Elena Manu, członkini zarządu Kaufland Polska.

W skład zarządu Kaufland Polska wchodzą aktualnie: prezes Gunnar Günther, a także członkowie zarządu: Marcin Łojewski, Ewelina Jarosińska, Adam Madeja, Gabriel Čuka i Laura-Elena Manu.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 235 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników. Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

Jako firma odpowiedzialna, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland angażuje w swoje działania różne grupy interesariuszy – pracowników, partnerów biznesowych, klientów, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, redukcję zużycia tworzyw sztucznych.

Pobierz ebook z raportem o wdrożeniach sklepów internetowych dla firm