Leszek Trela został nowym Head of Creative & Content w WP brand studio

Leszek Trela, Head of Creative & Content, WP brand studio

Od kwietnia 2021 roku do Wirtualnej Polski dołączył Leszek Trela, który objął stanowisko Head of Creative & Content. Wzmocni on zespół WP brand studio i będzie zaangażowany we współtworzenie i realizowanie strategii jego rozwoju.

Leszek Trela zajmie się planowaniem i realizacją strategii kontentowych dla klientów Wirtualna Polska Media. Będzie inicjował procesy kreatywne w rozwiązaniach dla klientów, zajmie się optymalizacją procesu tworzenia i dystrybucji treści. Przejmie też odpowiedzialność za zarządzanie pracą zespołów strategów kontentu oraz redakcji reklamy natywnej.

- W czasach przyspieszonego rozwoju cyfrowego doświadczenia, kampanie kontentowe to jeden z najważniejszych sposobów na komunikację z digitalowym konsumentem. Obszar ten aktualnie potrzebuje najwięcej innowacji i sprawności w szybkim i precyzyjnym reagowaniu. WP brand studio to miejsce, w którym marka skorzysta najwięcej na zachodzących zmianach – mówi Leszek Trela.

Leszek Trela od 10 lat zdobywał doświadczenie w wielu dziedzinach marketingu, m.in.: marketingu digitalowym, influencer marketingu, e-sporcie, produkcji wideo, product placement, sponsoringu, oraz produkcji eventów.

Specjalizuje się w łączeniu nowoczesnych rozwiązań online ze sprawdzonymi narzędziami marketingu offline. Poprzednio pracował w Omnicom Media Group oraz Mediacom Warszawa, gdzie zajmował się przygotowywaniem strategii oraz realizacją działań dopasowanych do potrzeb klientów. Planował kampanie dla takich firm jak: Seat, Skoda, Danone, Procter & Gamble, Dell czy GlaxoSmithKline.

- Leszek ma wieloletnie doświadczenie w planowaniu oraz realizacji kompleksowych projektów kontentowych i niestandardowych. Jego strategiczne podejście do storytellingu oraz naturalna skłonność ciągłego poszukiwania okazji do efektywnego wykorzystania społecznych i biznesowych trendów w komunikacji reklamowej sprawiają, że jest idealnym partnerem na drodze dalszego rozwoju WP brand studio – mówi Ewelina Binzer, Dyrektor WP brand studio.

