Maciej Dulski, Dyrektor E-Commerce & Trade Marketing, MediaMarktSaturn Polska

Do zespołu MediaMarktSaturn Polska dołączył Maciej Dulski. Z początkiem stycznia bieżącego roku objął on stanowisko Dyrektora E-Commerce & Trade Marketingu. Do jego zadań należy m.in. wzmocnienie sprzedaży omnichannel i poprawa doświadczeń zakupowych.

Maciej Dulski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze digital i e-commerce, które zdobywał w firmach takich jak YOPE, Veepee, Allegro czy Tchibo, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój sprzedaży online, budowanie i wdrożenie sklepów internetowych oraz tworzenie i realizację strategii E-Commerce.

W MediaMarktSaturn będzie odpowiadał za strategię i rozwój e-commerce, budując jednocześnie najlepsze doświadczenia zakupowe użytkowników nowych technologii w tym kanale, a także wzmocni działania marki w obszarze trade marketingu. Jego zadaniem będzie również udział w jednym z największych projektów e-commerce na polskim rynku, jakim jest tworzenie nowej platformy online dla sklepu mediamarkt.pl.

- Realizując strategię rozwoju omnichannel intensyfikujemy działania we wszystkich obszarach biznesu, żeby zapewnić najwyższą jakość naszej oferty. Cieszę się, że Maciej dołączył do naszego zespołu i będzie mógł wykorzystać swoje doświadczenie i kompetencje do budowania nowej wartości kanału online – mówi Andrzej Jackiewicz, Prezes Zarządu MediaMarktSaturn Polska. Zastąpił w tej funkcji Pawła Kuźmę.

Maciej Dulski studiował Finanse na SGH w Warszawie. Posiada również dyplom MBA Universty of Minnesota - Carlson School of Management.

- Elektronika użytkowa to fascynująca branża, pełna wyzwań i możliwości. Innowacyjność i otwartość na zmiany to duże atuty marki MediaMarkt, dlatego z radością rozpocząłem rok 2023 od pracy w bardzo dynamicznym zespole, wspólnie z którym będę mógł tworzyć najlepsze doświadczenia klientów w obszarze e-commerce - mówi Maciej Dulski, dyrektor E-Commerce & Trade Marketingu w MediaMarktSaturn Polska.

MediaMarktSaturn Polska należy do MediaMarktSaturn Retail Group (MMSRG), europejskiego lidera na rynku dystrybucji elektroniki użytkowej. W Polsce prowadzi sieć sklepów MediaMarkt oraz sklep internetowy mediamarkt.pl. Marka wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników nowych technologii, oferując im bogatą ofertę produktów i związanych z nimi usług.