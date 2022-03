Magdalena Błaszczak na stanowisku dyrektor operacyjnej w agencji Applover

Magdalena Błaszczak, Chief Operating Officer, Applover

Z początkiem marca Magdalena Błaszczak awansowała na stanowisko dyrektor operacyjnej w agencji Applover. Na nowo powołanej roli będzie odpowiedzialna za codzienne funkcjonowanie firmy oraz nadzorowanie projektów.

W związku z dynamicznym rozwojem Applovera powołano nową osobę na stanowisko COO (Chief Operating Officer), które to objęła Magdalena Błaszczak. Dotychczas pracowała przez niecałe 2 lata jako HR Manager i Head of HR, dbając o rozwój pracowników w agencji. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w jednym z wrocławskich software house’ów – RST Software Masters, przechodząc szczeble kariery od Recruitment Specialist po People Operations Lead. Na stanowisku dyrektor operacyjnej w Apploverze obejmie nadzorowanie firmowych operacji, wewnętrznych procedur firmy oraz raportowaniem działań do zarządu.

- Tworzenie strategicznych procesów organizacyjnych, które sprawiają, że pracownicy dobrze czują się w środowisku pracy, a biznes ma w nich wsparcie i realizuje swoje cele, od zawsze mnie ekscytowało. Cieszę się, że będę miała możliwość rozwijania się w kolejnych obszarach organizacyjnych i realizowania mojego podejścia do zarządzania jako COO – Magdalena Błaszczak, COO Applover.

Magdalena Błaszczak – COO w Applover ma ponad 6 letnie doświadczenie w HR, Rekrutacji i Employer Brandingu w branży IT. Ekspert w tworzeniu, wdrażaniu i facylitacji wysokojakościowych procesów organizacyjnych, uwielbia pracować na danych. Absolwentka studiów HR Business Partner na WSB we Wrocławiu.

- Zaczynaliśmy w 2016 roku jako grupa 4 przyjaciół i pasjonatów technologii, obecnie jesteśmy firmą zbudowaną z ponad 100 ekspertów. Dla nas to naturalny krok w rozwoju spółki, szczególnie przygotowując się do wejścia na giełdę w 2022 roku. Wzmacniamy nasz zespół operacyjny, a dzięki doświadczeniu Magdaleny w HR, chcemy dalej rozwijać organizację zorientowaną na ludzi – Piotr Sędzik, CEO Applover.

Applover to Full-Stack Digital Agency z Wrocławia. Ich DNA to praca nad technologiami dla najbardziej dynamicznych i rozpoznawalnych start-upów na rynku krajowym i światowym. Applover został uznany przez Deloitte za Rising Star (Fast 50 Tech) w regionie CEE w 2019 roku, a w 2020 i w 2021 roku został wyróżniony w głównej kategorii rankingu FAST 50.

