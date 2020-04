Marcin Dobrzyniecki i Sylwia Tygielska na wyższych stanowiskach w agencji Isobar Polska

Marcin Dobrzyniecki i Sylwia Tygielska, fot. Isobar Polsak

W agencji Isobar Polska należącej do grupy Dentsu Aegis Network awanse otrzymali Marcin Dobrzyniecki i Sylwia Tygielska. Objęli oni stanowiska odpowiednio Operations Director'a i Growth Director'a.

Marcin Dobrzyniecki objął stanowisko Operations Director'a. W nowej strukturze firmy do Dobrzynieckiego raportują szefowie strategii, kreacji, creative technology, technologii oraz contentu i e-commerce. W nowej roli Marcin odpowiada m.in. za wdrażanie strategii Isobar w zakresie nadzorowanych kompetencji, nadzór nad realizacją założeń budżetowych oraz zdefiniowanie i kontrolę procesów.

Do Isobar Marcin Dobrzyniecki dołączył we wrześniu 2018 roku. Jako Digital Transformation Product Director odpowiadał za rozwój i standaryzację produktów digitalowych agencji. Przez ponad 4 lata związany był z grupą ZPR Media, gdzie kolejno pełnił role Business Development Board Representative, COO, Managing Director'a oraz General Managera. W latach 2008 - 2011 związany był z portalem NaszaKlasa.pl, a wcześniej przez 6 pracował w Interia.pl.

Sylwia Tygielska awansowała na stanowisko Growth Director stając na czele struktur client service i new business agencji. Do Sylwii raportują client partnerzy odpowiedzialni za realizację działań dla wszystkich klientów Isobaru, a także Tomasz Targiński, New Business Director. W ramach nowej roli Tygielska będzie odpowiadać za wdrażanie strategii Isobar w zakresie client service, zarządzenie zespołami client service i ich wspieranie w zakresie rozwoju strategicznych klientów, negocjacji umów, ocen klienckich i metodyki pracy.

Sylwia dołączyła do Isobar w 2017 roku. Jako Client Partner zarządzała zespołami realizującymi działania dla Mastercard, Audi, a także dla McDonald’s i Biedronki. W roli szefa zespołów pracujących dla Mastercard i Audi zastąpiła ją Mania Kostrzewska. Tygielska do Isobar przeszła z agencji Brain, gdzie jako Account Director, a następnie Client Service Director, kierowała działem obsługi klienta, a także współzarządzała agencją. Wcześniej przez 5 lat związana była z Saatchi&Saatchi.

Zarówno Marcin Dobrzyniecki, jak i Sylwia Tygielska raportują do Krzysztofa Mocka.

- Niezwykle cieszę się, że Sylwia i Marcin zdecydowali się przyjąć nowe role w ramach Isobaru. Oboje są wysokiej klasy ekspertami i wiem, że ich wiedza i doświadczenie biznesowe przyczynią się do jeszcze lepszego odpowiadania przez nas na potrzeby klientów. Ta zmiana jest również częścią dużo większego procesu- kolejnego etapu transformacji naszej grupy w duchu "One Dentsu" - mówi Krzysztof Mocek, Chief Activation Officer & MD Isobar w grupie Dentsu Aegis Network Polska.

Wśród klientów agencji Isobar Polska znajdują się m.in. Mastercard, McDonald's, Provident, ŠKODA Polska, AUDI, Vectra, COTY, Philips, Reckitt Benckiser czy P&G. Agencja świadczy usługi z zakresu strategii, kreacji, technologii, commerce i martech. Isobar jest częścią grupy Dentsu Aegis Network.

