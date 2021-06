Marzena German dołączyła do Departamentu Marketingu Wakacje.pl

Marzena German, Wakacje.pl

Dziennikarka z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży turystycznej, Marzena German dołączyła w czerwcu do zespołu Departamentu Marketingu Wakacje.pl, obejmując stanowisko eksperta ds. komunikacji zewnętrznej i obsługi medialnej.

Marzena German wzmocni zespół public relations Wakacje.pl. Będzie odpowiedzialna za budowanie relacji z dziennikarzami, reprezentowanie spółki w mediach, działania wizerunkowe oraz spójną komunikację marek należących do Wakacje.pl S.A. To nowe stanowisko w grupie i w Departamencie Marketingu, którym kieruje Katarzyna Walczak.

Z branżą turystyczną Marzena German jest związana od kilkunastu lat. Od 2009 roku, jako dziennikarka oraz autorka tekstów z zakresu turystyki jako gałęzi gospodarki, współpracuje z mediami branżowymi skierowanymi do pracowników sektora. W swoich artykułach komentuje bieżące wydarzenia nie tylko na rynku polskim, ale też światowym, opisuje trendy, a także przeprowadza wywiady z przedstawicielami przedsiębiorstw turystycznych, lotniczych, hotelarskich czy politykami różnego szczebla.

Marzena German doświadczenie w turystyce zdobywała współpracując z biurami podróży, w których zajmowała się obszarami marketingu i PR.

Wakacje.pl to jedna z największych platform sprzedaży wycieczek. Spółka o tej samej nazwie to także właściciel sieci blisko 300 salonów własnych i franczyzowych, obecna na rynku od 22 lat. W portfolio grupy są marki Wakacje.pl, My Travel, Wakacyjny Świat i Parklot.pl. Od 2015 roku jest częścią Wirtualna Polska Holding.