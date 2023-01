Z początkiem stycznia dyrektorem programowym Radia Złote Przeboje został Mateusz Golis. W nowej roli zajmie się kwestiami programowymi i organizacyjnymi związanymi z działalnością stacji, która prezentuje swoim słuchaczom i słuchaczkom energetyczną, sprawdzoną muzykę oraz rzetelne wiadomości.

Mateusz Golis dołączył do zespołu Radia Złote Przeboje w połowie lutego 2022 roku i od tamtej pory, razem z Agatą Strzałą, zajmował stanowisko zastępcy dyrektora programowego Radia Złote Przeboje. Z kolei tę funkcję pełnił Piotr Jaroszewski, jednocześnie szef stacji muzycznych Grupy Radiowej Agory.

W dniu 2 stycznia 2023 r. Mateusz Golis przejął obowiązki dyrektora programowego Radia Złote Przeboje. Na stanowisku jego zastępczyni pozostanie Agata Strzała. Ich wspólnym zadaniem będzie rozwój Radia Złote Przeboje nie tylko w radiowym eterze.

- Od jesieni Radio Złote Przeboje ma nowe logo i całą komunikację wizualną, wciąż się zmienia i dostosowuje się do otoczenia. Z myślą o dalszym rozwoju naszej największej stacji muzycznej zdecydowaliśmy się powierzyć jej stery właśnie Mateuszowi Golisowi. Dał nam się poznać jako osoba, która świetnie czuje klimat Złotych Przebojów i ma mnóstwo pomysłów na prowadzenie nowoczesnej rozgłośni radiowej - mówi Piotr Jaroszewski, dyrektor stacji muzycznych Grupy Radiowej Agory.

W 2022 roku Radio Złote Przeboje obchodziło 25. urodziny. Z tej okazji stacja zaprezentowała zupełnie odmienione logo oraz kolorystykę. Nowa komunikacja wizualna podkreśla dzisiejszy charakter Radia Złote Przeboje, które jest nowoczesną rozgłośnią grającą energetyczną, sprawdzoną muzykę na każdą porę dnia.

- Radio Złote Przeboje to miejsce, w którym codziennie robimy wszystko, by nasi słuchacze mogli się odprężyć, uśmiechnąć, poczuć lepiej czy dowiedzieć czegoś ciekawego. Nasz program, z pasją i sercem, tworzy zespół wyjątkowych, radiowych osobowości. To zaszczyt być częścią tego zespołu i móc z nim pracować. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli mnie moi przełożeni, powierzając mi zadania dyrektora programowego stacji - dodaje Mateusz Golis