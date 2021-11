Michał Jasiński na czele agencji UM z grupy Mediabrands

Michał Jasiński, Managing Director w agencji UM

Na czele jeden z agencji grupy Mediabrands stanie Michał Jasiński. W zarządzaniu UM Thrive wesprze go Piotr Francuz, który dołączy do agencji na początku listopada br.

Michał Jasiński awansuje na stanowisko Managing Directora agencji UM, należącej do grupy Mediabrands. Ostatnio zarządzał on zespołem UM Thrive, dedykowanym obsłudze Nestle Polska. Obejmując nowe stanowisko Michał będzie raportował bezpośrednio do Justyny Mazur, która czasowo zarządzała zespołem UM. Obecnie Justyna skupi się na swoich pierwotnych zadaniach, wracając na stanowisko Chief Client Relations Oficera w grupie Mediabrands.

- Doceniam strategiczne, biznesowe i leadershipowe kompetencje Michała. Powierzenie mu funkcji szefa agencji UM pozwoli nam wykorzystać je przy współpracy z pozostałymi klientami agencji - mówi Monika Bronowska, CEO Mediabrands CEE.

Obecnie UM pracuje m.in. dla takich klientów jak: Nestle Polska, Johnson & Johnson, MediaMarkt, ETi, Froneri, Mattel, Honda, Bakoma, 3M, Spotify. Już wkrótce do grona klientów dołączy Pyszne.pl. Według ostatnich podsumowań RECMY UM jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się agencji mediowych. W ciągu trzech lat (2017-2020) odnotowała 54 proc. wzrost billingów.

W związku z awansem Michała na początku listopada br. do zespołu UM Thrive dołączy Piotr Francuz, manager z ponad 10-letnim doświadczeniem z pracy w branży reklamowo-marketingowej. Piotr obejmie funkcję UM Thrive Directora i będzie bezpośrednio raportował do Michała Jasińskiego. Ostatnio pełnił funkcję Business Directora w agencji mediowej MediaCom. Swoje kompetencje zawodowe rozwijał pracując dla takich np. klientów jak: VW Group, PSA Group, HBO, The Coca-Cola Company, Bayer, Sony PlayStation. Jest absolwentem Finansów i Bankowości na Akademii L. Koźmińskiego.

