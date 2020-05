Michał Rutkowski nowym dyrektorem zarządzającym K2

Z początkiem maja Michał Rutkowski objął funkcję dyrektora zarządzającego agencją K2. Na stanowisku tym zastąpił Krystynę Szlassę, która wkrótce rozpocznie urlop macierzyński. Wcześniej Rutkowski pracował jako dyrektor marketingu i strategii marki w Gazeta.pl.

Rutkowski z branżą marketingową związany jest od ponad 20 lat. Przez ponad 15 lat pracował w grupie agencji marketingowych DDB, między innymi jako dyrektor strategiczny i dyrektor zarządzający agencji digitalowej Tribal DDB. Ostatnie 4 lata spędził w Agorze, gdzie odpowiadał za strategię i działania marketingowe B2B i B2C dla portalu Gazeta.pl. Wcześniej był zastępcą dyrektora generalnego Grupy naTemat.

– Niektórzy mogliby uznać, że czasy pandemii i kryzysu to dziwny moment na decyzję o zmianie pracy. Ale taka propozycja nie pojawia się często, a marce K2 się nie odmawia. Będziemy koncentrować się na drugim znaczeniu słowa kryzys, które oznacza szansę – zarówno dla samego K2, jak i dla klientów agencji. Rynek pokona pandemię, biznes przezwycięży recesję i nadejdzie nowa normalność. Taka, w której wygrają marki najlepiej do przygotowane do nowej rzeczywistości – mówi Rutkowski.