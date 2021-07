Michał Sikorski i Andrzej Brzuszkiewicz nowymi wydawcami strony głównej Gazeta.pl

Michał Sikorski, Andrzej Brzuszkiewicz, wydawcy strony głównej Gazeta.pl

Do zespołu Gazeta.pl dołączyło dwóch nowych wydawców strony głównej. W połowie czerwca bieżącego roku współpracę z portalem rozpoczął Michał Sikorski, a od początku lipca pracę w Gazeta.pl zaczął Andrzej Brzuszkiewicz.

Michał Sikorski przez ponad 6 lat związany był z telewizją TVN. W redakcji rozrywkowej TVN.pl odpowiadał za opiekę nad kreatywnym promowaniem programów i seriali w internecie. Prowadził profile w mediach społecznościowych następujących marek i programów: TVN, „Top Model", „Kuchenne rewolucje", „Projekt Lady" oraz „Hotel Paradise". U boku Gosi Ohme, Gabi Drzewieckiej i Filipa Chajzera współprowadził na żywo „Big Brother Nocą" w czasie ostatniego sezonu show. Współpracował także z serwisem Player.pl. Wcześniej zdobywał doświadczenie w redakcji Filmów Fabularnych i Seriali w drugim kanale Telewizji Polskiej. Przez wiele lat był także korektorem materiałów marketingowych spółki Benefit Systems. Od połowy czerwca br. pracuje jako wydawca strony głównej Gazeta.pl.

Andrzej Brzuszkiewicz to wieloletni dziennikarz, wydawca radiowy, telewizyjny i online, a także szef licznych projektów medialnych. W latach 90. pracował w Radiu ZET. Od 2001, czyli od samego początku istnienia stacji – w TVN24. Był także zastępcą dyrektora programowego RMF FM, wydawcą anteny w Polsat News, szefem działu krajowego w magazynie „VIVA!" oraz wydawcą programu „Na Językach" w TVN. Brzuszkiewicz to współtwórca takich projektów, jak Kontakt 24 w TVN24 i Demaskator 24 w Polska Press. Przed dołączeniem do zespołu Gazeta.pl związany był właśnie z Polska Press.

- W Gazeta.pl stawiamy na jakościowe i angażujące treści. Chcemy docierać do świadomych użytkowniczek i użytkowników, prezentując najświeższe informacje i rzetelne odpowiedzi na ich pytania. Zapewniamy też rozrywkę, porady, mamy duże zaplecze autorskich materiałów wideo. Koordynacją tych wszystkich materiałów z ramienia strony głównej zajmuje się właśnie mój zespół. Jesteśmy przekonani, że nowi wydawcy będą dla niego wzmocnieniem – mówi szefowa zespołu wydawców strony głównej Karolina Deling-Jóźwik.

Gazeta.pl jest jednym największych polskich portali internetowych, a jej serwisy należą do znaczących w swoich kategoriach tematycznych. Prezentują użytkownikom różnorodne treści, m.in. artykuły oraz autorskie materiały wideo – dostępne także poprzez aplikacje na urządzenia mobilne. Według badania Mediapanel w maju 2021 roku serwisy Grupy Agora odwiedziło 17,6 mln użytkowników (real users), którzy wykonali 564,1 mln odsłon. Wśród najczęściej wybieranych serwisów znalazły się Wiadomosci.gazeta.pl, Plotek.pl, Sport.pl, Next.gazeta.pl, Moto.pl, eDziecko.pl.

