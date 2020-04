Mikołaj Szwechowicz powołany na stanowisko Ad Sales Managera w Biurze Reklamy Grupy OLX

Mikolaj Szwechowicz, Ad Sales Manager Grupy OLX

Mikołaj Szwechowicz objął stanowisko Ad Sales Managera w Grupie OLX. Do jego obowiązków będzie należało zarządzanie w Biurze Reklamy Grupy OLX dziewięcioosobowym zespołem odpowiadającym za kontakty z klientami bezpośrednimi i domami mediowymi.

Do Grupy OLX Mikołaj Szwechowicz dołączył w 2018 roku i objął stanowisko Key Account Managera odpowiedzialnego za współpracę z wybranymi domami mediowymi. Przed dołączeniem do Biura Reklamy Grupy OLX był Communications Managerem w Value Media, gdzie odpowiadał za obsługę m.in. takich klientów jak Hochland, Suzuki, Fibaro czy Krajowy Rejestr Długów. Wcześniej jako Senior Communications Planner w SMG Poland (obecnie Spark Foundry) pracował w zespole opiekującym się Grupą Żywiec. Swoją karierę zaczynał w Biurze Reklamy GG/Allegro oraz Media Impact Polska w zespołach tworzących projekty specjalne.

Biuro Reklamy Grupy OLX zajmuje się sprzedażą powierzchni reklamowej w serwisach OLX, OTOMOTO, OTODOM oraz Fixly. Jego zespół korzysta z zasięgów serwisów oraz wiedzy o intencjach zakupowych użytkowników, aby skutecznie realizować kampanie reklamowe i osiągać cele biznesowe swoich partnerów.

Michał Szwechowicz przejmuje stanowisko Ad Sales Managera po Cezarym Rogulskim, który niedawno awansował na stanowisko Head of Advertising Biura Reklamy.

Według badania Gemius/PBI za styczeń 2020, Grupa OLX zanotowała 17,54 mln użytkowników i 4,9 mld odsłon, co dało 62,48 proc. zasięgu wśród internautów. Serwis OLX odwiedziło 13,84 mln użytkowników, którzy wygenerowali łącznie 1,8 mld odsłon. Firma podaje również, że 70 procent użytkowników korzysta z serwisu za pośrednictwem telefonu, wybierając aplikację lub wersję mobilną. OLX to najpopularniejszy serwis ogłoszeniowy w Polsce. Średnio dziennie na portalu pojawia się aż 130 tys. nowych ogłoszeń.

