Nikodem Witkowski został nowym Head of Creative w Unilever Polska

Nikodem Witkowski, Head of Creative, Unilever Polska

Nikodem Witkowski objął nowo utworzone stanowisko Head of Creative w Unilever Polska. Z firmą związany jest od 2019 roku, a w ramach nowych obowiązków, będzie odpowiedzialny za kompleksowe działania kreatywne.

Nikodem Witkowski na stanowisku head of creative zajmie się działaniami kreatywnymi - będzie odpowiedzialny m.in. za kreacje digitalowe, eComm oraz wsparcie kampanii ATL dla wszystkich marek z portfolio Unilever Polska, zarówno w ramach działań in-house, jak również we współpracy z agencjami kreatywnymi.

Doświadczenie zdobywał m.in. w obszarach marketingu cyfrowego, projektowania graficznego, produkcji i postprodukcji wideo. Pracował m.in. dla Orange Polska, T-Mobile, L’Oreal czy Glov. Do Unilevera przeszedł z Philips Polska, gdzie na stanowisku Creative Project Manager odpowiadał za kampanie digitalowe.

W Unilever, dotychczas jako Content Manager, współtworzył komunikację m.in. dla marek takich jak Cocolino, Knorr, Dove, Cif, Rexona, Lipton czy Domestos. Odpowiadał również za komunikację digitalową w kampanii Magnum Ruby z udziałem Anji Rubik oraz współpracował przy tworzeniu nowej platformy komunikacji dla marki Big Milk.

