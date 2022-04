Piotr Bombol nowym członkiem zarządu LTTM

Piotr Bombol, założyciel i dotychczasowy Chief Strategy Officer agencji gaming marketingu Gameset został członkiem zarządu LTTM. Podjęta decyzja wynika z planów biznesowych grupy na ten rok.

Bombol to założyciel i dotychczasowy Chief Strategy Officer agencji gaming marketingu Gameset, która wchodzi w skład grupy. Podobnie jak do tej pory będzie odpowiadał za rozwój obszaru gamingu w ramach LTTM. Zaangażuje się także w nowe inicjatywy biznesowe grupy.

W 2017 roku Piotr Bombol powołał do życia Gameset, pierwszą w Polsce agencjię gaming marketingu. Pod koniec 2018 roku w firmę zainwestował prowadzony przez Jacka Olechowskiego holding marketingowo-badawczy Mediacap. Dwa lata później agencja połączyła się z wyspecjalizowanym w gamingu działem LifeTube Gaming i tym samym weszła w skład grupy LTTM. W ten sposób powstała największa w Polsce agencja profesjonalnego gaming marketingu. Piotr Bombol do tej pory piastował w niej stanowisko Chief Strategy Officera.

- Obecnie LTTM stoi na dwóch silnych filarach: influencer oraz gaming marketingu. W tym drugim przypadku mówimy o business unit Gameset, który 5 lat temu tworzyłem od zera jako nową ofertę na rynku. Teraz mamy zespół 35 specjalistów, 300 influencerów gamingowych w sieci oraz odpowiadamy za 40% przychodów grupy LTTM, a u wielu klientów na rynku jesteśmy top of mind jako agencja od gamingu. Moje dołączenie do zarządu to z jednej strony symboliczne zwieńczenie dotychczasowej drogi, jaką przeszedł Gameset, a z drugiej strony wytyczenie jasnego kierunku rozwoju grupy w przyszłości, w ramach której gaming będzie jednym z najważniejszych priorytetów - wyjaśnia Piotr Bombol, członek zarządu LTTM.