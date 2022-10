Piotr Krzysztofik, Art Director, Kamikaze

Piotr Krzysztofik rozpoczyna pracę w agencji Kamikaze. Przechodzi do niej bezpośrednio z agencji Goodylabs (do niedawna - Imagine), gdzie przez ostatnie 4 lata pracował jako Creative Group Head. W Kamikaze obejmuje stanowisko Art Directora.

Piotr Krzysztofik ma niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe. Karierę rozpoczynał w 2004 r. jako Web Designer w agencji ArdsWeb, następnie przez wiele lat pracował w wydawnictwach prasowych (kolejno: Agora, Edipresse i Axel Springer; głównie jako Art Director). W 2011 r. dołączył do agencji Starcom Next, a w 2012 r. przeszedł do Isobar Polska, gdzie pracował kolejne 4 lata, początkowo jako Senior Graphic Designer, a finalnie - Art Director. W latach 2016-2018 na stanowisku Art Directora pracował w agencji Change Integrated, a w latach 2018-2019 w VML Poland, jako Senior Art Director, a od lutego 2019 r. był Creative Group Head w agencji Imagine (obecnie - Goodylabs).

Doświadczenie Piotra Krzysztofika obejmuje współpracę z takimi markami jak m.in.: Disney Poland, Jacobs, Lay’s, BP, BMW, T-Mobile, L’Oreal, Ferrero, Jeronimo Martins, mBank, Bank Millennium, UPC, HBO, Samsung, Mitsubishi czy Sephora.

- Pozyskanie Piotra do Kamikaze to kolejne w ostatnich miesiącach ważne wzmocnienie sił kreatywnych naszej agencji. Piotr ma bardzo duże doświadczenie w realizacji kampanii dla dużych marek, również w środowisku międzynarodowym. Kamikaze, od kiedy jest częścią Altavia Group, rozwija się konsekwentnie w tym kierunku - komentuje Michał Ryszkiewicz, CEO Kamikaze.

Piotr Krzysztofik jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek: Historia Sztuki).

Kamikaze to działająca od 16 lat agencja strategiczno-kreatywna z digitalowym backgroundem. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. Bricomarche, Google, marki L'Oréal, Semilac, Danone, Super-Pharm, Kaufland Polska, marki Coty, Yves Rocher, a także Orange Polska czy Shell. Od końca 2017 roku Kamikaze jest częścią Grupy Altavia.

