Robert Gajda dołączył do zarządu polskiego oddziału Microsoft

Robert Gajda, Specialist Team Unit Lead in Poland, Microsoft

Polski oddział Microsoft rozszerzył zespół kierownictwa firmy. Do zarządu dołączył Robert Gajda w roli Specialist Team Unit Lead in Poland.

Robert Gajda posiada 25-letnie doświadczenie na rynku technologii IT dla biznesu. Do Microsoft dołączył w sierpniu 2010 roku. Przez pierwsze 5 lat w Microsoft był odpowiedzialny za opracowanie i realizację strategii wykorzystania m.in. usług chmurowych platformy Azure przez partnerów Microsoft w dziale Developer Experience (Microsoft DX) oraz kierował zespołem sprzedaży do dużych klientów jako Solution Sales Manager w Specialist Team Unit (STU) – zespole konsultantów technologicznych i biznesowych skupionych wokół zdefiniowanych obszarów transformacji cyfrowej oraz określonych segmentów klientów. Robert Gajda był również odpowiedzialny za budowanie świadomości, rozwój rynku oraz adopcje usług chmurowych Microsoft w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej pracował w Cisco, gdzie był odpowiedzialny za budowę i realizację strategii sprzedaży w obszarze Advanced & Emerging Technologies w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

- Zmiana w biznesie zaczyna się od ludzi i to oni są najważniejszym ogniwem i początkiem dyskusji o cyfrowej transformacji w chmurze. Kwestia ta dotyczy przedsiębiorstwa każdego rozmiaru i sektora bez względu na szerokość geograficzną, w której działa. Dołączenie do zarządu Microsoft traktuję jako niezwykłe wyzwanie i cieszę się, że będę miał jeszcze większą możliwość wsparcia naszych klientów na drodze do cyfrowej zmiany, której osią jest właśnie chmura – mówi Robert Gajda.

Przez ostatnie dwa lata Robert Gajda pełni funkcje Specialist Team Unit Lead w Polsce. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz posiada dyplom MBA.

