Robert Rogalski, Business Development Manager, Dell Technologies

TD SYNNEX poinformował o powierzeniu Robertowi Rogalskiemu stanowiska Business Development Managera w Dell Technologies. Posiada on 26-letnie doświadczenie w branży IT i telekomunikacyjnej wyniesione z pracy zarówno po stronie dystrybutora (AB, S4E), jak i partnera (Advatech), który od 13 lat zajmuje się sprzedażą produktów Enterprise do składowania i archiwizowania danych oraz rozwiązań hiperkonwergentnych Dell Technologies (wcześniej EMC). Obejmując nowe stanowisko Rogalski zakłada zwiększenie udziału rynkowego TD SYNNEX w sektorze Enterprise oraz wprowadzenie TD SYNNEX na pozycję nr 1 w Polsce w zakresie rozwiązań Dell Technologies z obszaru Enterprise.

Robert Rogalski swoje pierwsze kroki w IT i telekomunikacji stawiał w 1997 roku w Liberty Poland, gdzie był zatrudniony jako specjalista ds. sprzedaży. W latach 1998 - 2004 pracował w Contact Plus najpierw jako kierownik salonu, a potem specjalista ds. klientów biznesowych. W 2005 roku rozpoczął współpracę z Advatech i przez pięć lat realizował się jako Project Manager. W 2010 roku zmienił barwy na S4E. Przez pierwsze pięć lat współpracy z dystrybutorem z sukcesem kierował oddziałem Poznań, a przez kolejne cztery rozwijał skrzydła jako Dell EMC Team Leader, doskonale organizując pracę zespołu sprzedażowego. W 2019 roku przeszedł do AB, gdzie ponownie rozwijał skrzydła się jako Dell EMC Team Leader, między innymi budując, wdrażając i nadzorując strategię contentową.

- Robert Rogalski to prawdziwy rynkowy wyjadacz. Branżę IT zna od podszewki. Doskonale orientuje się w biznesie Dell Technologies z obszaru Enterprise. Potrafi rozwijać kanał dystrybucyjny i budować relacje z partnerami. Ma też konkretny pomysł na Dell Technologies z obszaru Enterprise w TD SYNNEX. Ogromnie się cieszę, iż dołączył do naszego zespołu. Poza wiedzą merytoryczną, wnosi do niego doskonałą energię i doświadczenie, tak bardzo przydatne w realizacji ambitnych planów. Robert mierzy wysoko, a ja trzymam za niego kciuki. I życzę mu wielu sukcesów - komentuje Mariusz Ziółkowski, Vice President, Poland, TD SYNNEX.

Robert Rogalski ukończył Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania Poznań, ze specjalizacją Informatyka i Komunikacja w Biznesie.

Prywatnie Robert Rogalski pasjonuje się nowoczesnymi technologiami oraz możliwościami, które oferują. Uwielbia wycieczki rowerowe, skoki na bungee, pokera i Gwiezdne Wojny.

