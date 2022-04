Uliana Vitiuk szefową serwisu Ukrayina.pl

Uliana Vitiuk, szefowa ogólnoukraińskiego „Expressu" i Expres.online, została redaktorką naczelną Ukrayina.pl. To serwis dla osób przyjeżdżających do Polski z Ukrainy stworzony przez zespół portalu Gazeta.pl i rozwijany wspólnie z redakcją „Expressu".

– Naszym celem jest udzielenie pomocy informacyjnej Ukraińcom, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed wojną do Polski. Ci ludzie nie mieli szansy przygotować się do życia w nowym miejscu, nie mieli czasu na przestudiowanie przepisów i zasad obowiązujących w innym kraju tak, jak robią to emigranci w przededniu przeprowadzki. Często są zdezorientowani i przerażeni, zmuszeni do życia w nowych warunkach. Chcemy im te pierwsze chwile ułatwić – mówi Uliana Vitiuk.