Wojciech Bieńkowski nowym prezesem 4fun Media

Wojciech Bieńkowski, prezes 4fun Media

Grupa kapitałowa 4fun media, której głównym aktywem jest działająca w segmencie Digital-out-of- Home (DOOH) spółka Screen Network, wyznacza nowe kierunki rozwoju i planuje zmianę nazwy. W ramach zmian na funkcję prezesa 4fun Media został powołany dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej 4fun Media S.A., Wojciech Bieńkowski.

- Chciałbym, aby zarząd pod moim kierownictwem zadbał o dalszy rozwój oraz systematyczny wzrost kapitalizacji spółki. Planowana zmiana nazwy na Digital Network SA związana jest z nową strategią, nad którą rozpoczęliśmy już prace. Docelowo będzie się ona opierać na trzech jasno określonych obszarach biznesowych: DOOH, digital signage oraz elektromobilności, w segmencie infrastruktury ładowania. Priorytetem w bieżącym roku będzie maksymalne wykorzystanie potencjału ponad 23 tysięcy ekranów reklamowych LED, którymi zarządzamy – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes 4fun Media S.A.

Jak komentował prezes w 2021 roku firma wróciła na drogę wzrostów. Potwierdzają to nasze wyniki po trzech kwartałach zeszłego roku, w których przychody ze sprzedaży reklamy zewnętrznej wzrosły o 40 procent rok do roku i wyniosły blisko 20 mln zł, a zysk operacyjny wypracowany w tym okresie osiągnął poziom 7,8 mln zł, w porównaniu do 1 mln zł rok wcześniej.

Wojciech Bieńkowski posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi oraz projektami z obszaru innowacyjnych technologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W trakcie kariery zawodowej zasiadał we władzach dwóch spółek publicznych. W latach 2005 -2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Arteria S.A. W trakcie sprawowania swojej funkcji, którą rozpoczynał w okresie inkubowania spółki, z sukcesem wprowadził Arteria S.A. na warszawską giełdę, a następnie doprowadził ją do pozycji lidera polskiego rynku outsourcingu sprzedaży. Po odejściu z Zarządu Arteria SA przez dwa kolejne lata zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki.

W latach 2008-2012 Wojciech Bieńkowski pełnił także funkcję członka Rady Nadzorczej spółki 4fun Media S.A. Ponownie zasiadł w niej w 2019 roku gdzie od września zeszłego roku sprawował funkcję Przewodniczącego Rady.

W latach 2017- 2020 związany był z grupą Avenga /inwestycja amerykańskiego fundusz private equity Oaktree Capital Management/, będącego globalnym outsourserem usług softwarowych, dostarczającego rozwiązania i kompetencje dla korporacji z rynków: UK, USA, krajów skandynawskich oraz regionu DACH. Wojciech Bieńkowski pełnił wówczas funkcję Senior Strategy and M&A Director a następnie Group Chief Operating Officer, nadzorując dodatkowo spółki zależne z grupy Avenga.

We wcześniejszych latach kariery zawodowej, Wojciech Bieńkowski zdobywał doświadczenie m.in. w inkubowaniu spółek oraz projektów na wczesnych etapie rozwoju oraz ich rozwijaniu, z powodzeniem realizowanych na rynku mediów i reklamy (m.in. jako dyrektor sprzedaży Wizja TV i Astercity oraz na stanowisku Management Associate w Citibank).

Wojciech Bieńkowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.

Kierunki rozwoju 4fun Media

Digital Out of Home (DOOH) to cyfrowa, innowacyjna reklama zewnętrzna i wewnętrzna. Według prognoz Verified Market Research (VMR) - jednej z największych na rynku amerykańskim firm badawczych i konsultingowych zajmującej się analizowaniem globalnego rynku reklamy - DOOH ma przed sobą wieloletnie perspektywy stabilnego wzrostu. VMR przewiduje, że w ciągu najbliższych 6 lat, światowy rynek cyfrowej reklamy zewnętrznej osiągnie wartość blisko 40 mld dolarów, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 11%. Screen Network, wiodąca spółka grupy kapitałowej 4fun Media, zarządza największą w Polsce siecią wielkoformatowych ekranów LED CITY i jedynymi na polskim rynku nośnikami Super Screen.

- Drugim obszarem, w którym chcemy się rozwijać, jest rynek Digital Signage, obejmujący instalacje ekranów LED i zarządzanie contentem video w placówkach handlowych i usługowych. Na rynku rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne nośniki, w tym te zaawansowane technologicznie, wykorzystujące AI czy biometrię. Chcemy wykorzystać fakt, że Polska jest jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju rynku digital signage. Szacuje się, że poziom digitalizacji komunikacji z klientem w Polsce to dziś nie więcej niż 25-30%, co w porównaniu z nasyceniem rynków Europy Zachodniej na poziomie 80%, daje nam duże możliwości rozwoju – podkreśla Wojciech Bieńkowski.

Według prognoz Grand View Research globalny rynek digital signage będzie w stałym trendzie wzrostowym na poziomie 7,5% i osiągnie wartość 38,23 mld USD w 2028 roku.

Trzecim obszarem, który z uwagą firma będzie analizować jest segment elektromobilności, w którym skupimy się na nowoczesnej infrastrukturze ładowania. Zgodnie z najnowszym badaniem rynku opublikowanym przez Facts and Factors globalny rynek infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych powinien osiągnąć wartość 115 mld USD w 2028 roku, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 35%.