Dzięki wprowadzeniu nowych funkcjonalności, użytkownicy aplikacji Allegro mogą w niej przechowywać karty lojalnościowe, korzystać z serwisu eBilet.pl oraz łatwiej wystawiać oferty na Allegro Lokalnie. Ostatnie zmiany to także jeszcze wygodniejsze zarządzanie przesyłkami dzięki opcji Moje przesyłki.

Obecnie 77% polskich internautów robi zakupy w sieci. Coraz chętniej Polacy korzystają też z aplikacji mobilnych. Potwierdza to rosnąca liczba aktywnych użytkowników aplikacji Allegro, których jest już ponad 7 milionów miesięcznie. Coraz większa popularność aplikacji przekłada się na systematyczny rozwój dostępnych w niej rozwiązań - w ostatnim czasie Allegro wprowadziło szereg nowych funkcjonalności.

Karty lojalnościowe w aplikacji i nie tylko

Nowo wprowadzone funkcjonalności dają użytkownikom szereg możliwości bezpośrednio z poziomu aplikacji Allegro. Wśród nich znalazła się możliwość przechowywania kart lojalnościowych. To wygodne rozwiązanie pozwala użytkownikom łatwo dodawać i przechowywać w jednym miejscu swoje karty do wszystkich sklepów, również tych stacjonarnych oraz sięgać po nie w każdej chwili. Nowe rozwiązania to też łatwiejsze wystawianie ofert na Allegro Lokalnie oraz dostęp do tysięcy wydarzeń kulturalnych i sportowych dostępnych w ofercie eBilet.pl.

"Moje przesyłki"

Użytkownicy Allegro mają również wygodniejszy dostęp do wszystkich informacji o przesyłce dzięki funkcjonalności Moje przesyłki dostępnej tylko w aplikacji mobilnej. Jest ona widoczna już na ekranie głównym, co pozwala jednym kliknięciem przejść do statusu przesyłek, sprawdzić oczekiwany termin dostawy czy zdalnie otworzyć skrytkę automatu Allegro One Box oraz wyświetlić QR kod do odbioru przesyłki w Paczkomacie Inpost.

- Nasza aplikacja jest najpopularniejszą w Polsce w kategorii zakupów online pod względem miesięcznej liczby użytkowników. Jednak nasze ambicje idą dalej - widzimy ogromny potencjał, by dla konsumentów stać się wsparciem na każdym etapie procesu zakupowego. Wprowadzone przez nas nowe funkcjonalności nie tylko rozszerzają ofertę dostępną z poziomu aplikacji o ofertę eBilet, ale także pozwalają przechowywać w jednym miejscu wszystkie informacje potrzebne podczas zakupów: zarówno karty lojalnościowe, jak i dane o przesyłce, które są teraz jeszcze łatwiej dostępne - kolejne chcemy przedstawić już wkrótce - Konrad Synoradzki, Development Manager w Allegro.

