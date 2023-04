Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, aplikacja mobilna, fot. Agora

Od początku kwietnia 2023 roku wszyscy subskrybenci Wyborcza.pl mogą korzystać ze zaktualizowanej wersji aplikacji mobilnej Wyborczej, w której znalazła się nowa funkcja. Dzięki wprowadzonej w aplikacji wyszukiwarce będą mogli w łatwy sposób odnaleźć interesujące ich artykuły, powiązane treści oraz sprawdzą historii wyszukiwania.

Zespół „Wyborczej" stale rozbudowuje swoją ofertę dla subskrybentów oraz rozwija funkcjonalność aplikacji mobilnej Wyborcza. Wprowadzenie funkcji wyszukiwarki to odpowiedź na liczne prośby użytkowników tego narzędzia.

Od stycznia tego roku zespół „Wyborczej" prowadził testy nowego rozwiązania, do których zaprosił ok. 10 tys. subskrybentów oferty Wyborcza.pl - użytkowników aplikacji korzystających z urządzeń z systemami Android i iOS.

- Testerzy zostali powiadomieni o nowej funkcji bezpośrednio poprzez aplikację. Tam również otrzymali prośbę o wypełnienie krótkiej ankiety i opisanie, co sądzą o wyszukiwarce. Zebrane dane pozwoliły wprowadzić konieczne zmiany i zagwarantować najwyższy komfort użytkowania wyszukiwarki w aplikacji – mówi Magdalena Michalska, Product Owner aplikacji Wyborczej.

Aplikacja Wyborcza, która umożliwia wygodne korzystanie z treści „Wyborczej" na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android i iOS, działa już od 10 lat. Jej obecna wersja 4.0 została wydana na przełomie 2020 i 2021.

Za rozwój i utrzymanie aplikacji mobilnej Wyborcza odpowiada dział rozwoju produktu oraz IT Wyborcza.pl.

"Gazeta Wyborcza" to codzienny wybór osób, które szukają informacji, opinii, analiz i komentarzy, chcą poszerzać swoją wiedzę o świecie, a także poszukują ambitnej rozrywki i praktycznych porad. Z kolei Wyborcza.pl to serwis prezentujący treści przygotowywane przez redakcję „Gazety Wyborczej" – teksty, materiały wideo, podcasty, reportaże multimedialne. Są one także dostępne w aplikacji mobilnej oraz w wersji na czytniki. W ostatnich dniach grudnia 2022 roku liczba subskrybentów Wyborcza.pl przekroczyła poziom 300 tys. – to nowy rekord dla „Wyborczej" i całego rynku prasy cyfrowej w Polsce, którego zespół dziennika jest liderem.

