Bank Millennium promuje swoją aplikację mobilną

kamper, aplikacja mobilna, fot. Bank Millennium

Dziś rozpoczyna się emisja nowej reklamy telewizyjnej Banku Millennium. Radosław Kotarski opowiada w niej o możliwościach aplikacji mobilnej banku, pozwalającej klientom cieszyć się swobodą mobilności. Aplikacja umożliwia m.in. zapłacenie za autostradę bez stania w kolejne, zakup ubezpieczenia komunikacyjnego za pomocą kodu Aztec, czy zaktualizowanie danych dokumentu tożsamości.

Aplikacja mobilna Banku Millennium zapewnia wygodny dostęp do finansów w dowolnym miejscu i czasie. Posiada szerokie możliwości personalizacji - można ją wygodnie dopasować do swoich potrzeb. Umożliwia m.in. płatności bezdotykowe, przelewy, płatności za bilety komunikacji miejskiej i parkingi, a także, co ważne podczas wakacyjnych podróży po Polsce, pozwala zapłacić za autostradę bez stania w kolejce i pobierania biletu.

- Nie każdy wie, że mobilne hotele – kampery, cieszą się popularnością już od stu lat. Za mobilność i poczucie niezależności kochamy je zwłaszcza teraz, gdy znów możemy poczuć swobodę. Za to samo można pokochać aplikację mobilną Banku Millennium. Zapłacisz nią bezdotykowo, zdalnie uregulujesz rachunki i przejedziesz autostradą bez zatrzymywania się przy bramkach – mówi Radosław Kotarski.

Aplikacja mobilna Banku wykorzystuje również technologię rozszerzonej rzeczywistości do zakładania lokaty, umożliwia zakup ubezpieczenia komunikacyjnego za pomocą kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego pojazdu czy ubezpieczenia turystycznego z innowacyjną usługą „Pomoc w podróży”. To specjalny przycisk, dostępny w aplikacji mobilnej bez logowania. Funkcja nie wymaga połączenia z internetem. Pozwala m.in. na bezpośredni kontakt telefoniczny z ubezpieczycielem lub wysłanie do niego smsa z prośbą o oddzwonienie. Treść smsa jest generowana automatycznie - zawiera numer polisy oraz lokalizację klienta. Ubezpieczyciel natychmiast otrzymuje informację o tym, gdzie znajduje się dana osoba i jest w stanie bardzo szybko zorganizować potrzebną pomoc.

Bankowość mobilna banku pozwala też zaktualizować dane dokumentu tożsamości, skorzystać z produktów kredytowych, kiedy potrzebna jest dodatkowa gotówka i wygodnie załatwić wiele innych spraw.

Reklamę będzie można zobaczyć w stacjach ogólnopolskich, wybranych kanałach tematycznych oraz w kanale Banku Millennium na YouTube. Spot będzie również promowany w internecie. Kreację przygotowała agencja Change Serviceplan, produkcję zrealizował Corner Shop, a Media zakupił dom mediowy Starcom.