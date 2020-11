Najpopularniejsze aplikacje finansowe. Korzysta z nich ponad połowa użytkowników smartfonów

Aplikacje, gry mobile, fot. geraplt, pixabay

Jak wynika z badania Spicy Mobile, z aplikacji finansowych w Polsce korzysta już 63% użytkowników smartfonów z systemem Android. Duży wpływ na gwałtowny wzrost zainteresowania bankowością mobilną, a także płatnościami zbliżeniowymi i internetowymi miał lockdown.

Popularność aplikacji finansowych w Polsce

Jeszcze w marcu 2020 roku z przynajmniej jednej aplikacji finansowej (aplikacje bankowe, płatności zbliżeniowe i internetowe) korzystało około 38% użytkowników – niemal tyle samo, co w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Miesiąc później – w kwietniu – było ich już 56% i z miesiąca na miesiąc ta liczba rosła. We wrześniu 2020 r. zasięg aplikacji finansowych wyniósł 63%.

Najpopularniejsza aplikacja w tej kategorii – IKO (PKO Bank Polski) – osiągnęła w 2019 roku średni zasięg na poziomie 6,4%, tymczasem w roku bieżącym aż 15,6% (dane uśrednione do września 2020 roku). Jak podaje PKO BP, od momentu uruchomienia w marcu 2013 roku użytkownicy logowali się do aplikacji 2,6 mld razy i wykonali 544 mln transakcji na łączną kwotę 152 mld zł. Analogiczny wzrost popularności – jak komentują analitycy Spicy Mobile – można zaobserwować wśród większości aplikacji bankowych.

Płatności zbliżeniowe

Rok 2020 przyniósł też zmiany w obszarze płatności zbliżeniowych. Funkcjonująca w Polsce od listopada 2016 roku usługa płatności mobilnych Google Pay (na początku pod nazwą Android Pay) do roku ubiegłego była wykorzystywana dość marginalnie. W 2019 roku jej zasięg nie przekroczył 5%, tymczasem we wrześniu 2020 roku z Google Pay korzystał już co dziesiąty użytkownik smartfona z systemem Android w Polsce.

