Smartfon i jego funkcje. Do czego najczęściej służy nam to urządzenie? [badanie]

Według badania Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, tylko w pierwszym kwartale 2020 roku na światowy rynek trafiło 275,8 miliona smartfonów. Producenci elektroniki rozbudzają wyobraźnię użytkowników coraz większymi możliwościami nowych modeli. Ewolucja trwa nieprzerwanie od 1973 roku, kiedy na amerykańskim rynku pojawił się pierwszy telefon komórkowy. Z biegiem lat zmieniał się jego wygląd, rozmiar i przede wszystkim funkcje. Dziś to przenośne urządzenie multimedialne, które zastępuje np. komputer, odtwarzacz muzyki, aparat, a coraz częściej także portfel. Nic dziwnego, że smartfon powszechnie stał się przedmiotem codziennego użytku, ale czy tylko?

W Polsce jest ponad 51 mln abonentów telefonii komórkowej, a blisko ¾ użytkowników sieci posiada smartfona. Urządzenie mobilne z dotykowym ekranem oraz dostępem do internetu ma dziś niemal każdy. Dla jednych jest środkiem komunikacji, dla innych narzędziem pracy lub centrum rozrywki. Za pomocą smartfona wysyłamy maile, robimy zakupy, załatwiamy sprawy urzędowe czy korzystamy z mediów społecznościowych. Dla wielu osób tego typu urządzenia to również modny gadżet i pewnego rodzaju wizytówka.

Jak wykorzystujemy smartfony?

Na całym świecie ponad 4,5 miliarda ludzi korzysta z internetu, z czego w Polsce jest około 30 mln internautów. W sieci przeciętny polski użytkownik spędza średnio 6 godzin i 26 min dziennie, blisko połowę tego czasu korzystając ze smartfona. To, co każdego dnia pochłania nam aż 3 godziny to przede wszystkim komunikatory internetowe (89 proc.), media społecznościowe (89 proc.), aplikacje zakupowe (66 proc.), rozrywka i aplikacje wideo (65 proc.) oraz mapy i nawigacja (65 proc.). Praktycznie nieograniczony dostęp do internetu – za pomocą usług mobilnych lub sieci Wi-Fi – ułatwił wiele codziennych spraw oraz zbliżył ludzi z różnych zakątków ziemi.

- Postęp technologiczny zmienia życie kolejnych pokoleń. Pierwszym przełomowym osiągnięciem była możliwość wykonywania połączeń, później przyszedł czas na wiadomości SMS. Kolejną wielką rewolucją było upowszechnienie internetu, co przeniosło komunikację na jeszcze wyższy poziom. Bardzo ważną rolę odegrały w tym urządzenia mobilne. Obecnie rozmówcę można nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć. Nawet niedrogie modele smartfonów zapewniają wysoką jakość obrazu podczas połączeń – powiedział Daniel Szoszew, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.

Nowy zawód - influencer

Jednym z najpopularniejszych współczesnych środków przekazu i jednocześnie źródeł informacji są media społecznościowe. Ich największą zaletą jest aktualność i interaktywność. Każdy użytkownik może tworzyć własne treści oraz reagować na to, co publikują inni. Urządzenia mobile stały się do tego kluczowym narzędziem, ponieważ dają możliwość śledzenia i udostępniania treści, zdjęć i filmów na bieżąco. Dla wielu osób to nie tylko forma rozrywki, ale sposób na życie. Influencer stał się zawodem przyszłości, o którym marzą już najmłodsi. Bycie gwiazdą YouTube jest bardziej pożądanym zawodem wśród dzieci ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii niż zostanie astronautą. Media społecznościowe rządzą się więc swoimi prawami, a jednym z nich jest moc obrazu. Zdjęcia stały się językiem świata wirtualnego, którego większość z nas jest częścią.

Według raportu Digital 2020 przygotowanego przez WeAreSocial i Hootsuite w Polsce jest aż 19 mln użytkowników mediów społecznościowych. Popularność tego typu kanałów komunikacji sprawiła, że jedną z najważniejszych funkcji smartfona jest aparat – dodał Daniel Szoszew.

Narzędzie multimedialne

Coraz częściej ekran smartfona służy do oglądania filmów i seriali. Aplikacje mobilne popularnych serwisów streamingowych dają dostęp do ulubionych tytułów w dowolnym miejscu. Wybrane z nich nawet umożliwiają zapisywanie plików w pamięci urządzenia, dzięki czemu można obejrzeć kolejny odcinek serialu bez dostępu do internetu np. w samolocie. W Polsce każdego miesiąca 63 proc. internautów korzysta z wideo za pomocą mediów strumieniowych. Tego typu serwisy i wypożyczalnie systematycznie osiągają szczyt rankingów najpopularniejszych i najbardziej dochodowych aplikacji na urządzenia mobilne. Oglądanie wideo na smartfonie jest nie tylko coraz łatwiejsze, ale też przyjemniejsze. Najnowsze modele projektowane są z myślą o wygodnym oglądaniu filmów – mają duży ekran o wysokiej rozdzielności np. HD+. Wszystko to sprawia, że smartfon zastępuje już nie tylko komputer, ale też telewizor, a nawet salę kinową.

Co mówi o Tobie Twój smartfon?

Wiele wskazuje na to, że smartfon stał się nieodzownym elementem naszej codzinności. Poza oczywistą kwestią parametrów przy zakupie brany jest jednak pod uwagę również jego wygląd. Ze względu na coraz bardziej atrakcyjny design urządzenia mobilne są również modnym dodatkiem. Na podstawie modelu, ale też zainstalowanych aplikacji można wiele dowiedzieć się na temat jego użytkownika. Smartfon może sugerować np. jaki zawód wykonuje jego właściciel lub jakie ma pasje. Jeśli prześledzimy historię tego typu urządzeń, zaobserwujemy, że w przeszłości niektóre marki lub modele były charakterystyczne dla danej grupy ludzi np. biznesmenów, budowlańców czy muzyków. Dzisiaj wybór smartfona jest sprawą bardziej indywidualną.

