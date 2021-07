Wiktoria Gąsiewska promuje aplikację pogodową Interii w nowej kampanii

Interia przygotowała nową aplikację pogodową - Pogoda Interia. Kampania promująca nowe rozwiązanie zostanie zrealizowana przez Grupę Polsat Plus. Jednym z jej narzędzi będą spoty z udziałem Wiktorii Gąsiewskiej.

Aplikacja zawiera wszystkie podstawowe funkcjonalności serwisu takie, jak prognoza aktualizowana co 30 min dla 3 milionów miejscowości w Polsce i na świecie. Dodatkowo udostępnia również inne wskaźniki - informuje o wpływie pogody na zdrowie (alergie, przeziębienie, migrenę, ból zatok i ból artretyczny), oraz codzienne życie (bieganie, wędkowanie, jazdę autem, pracę w ogródku). Energooszczędny tryb „dark mode” pozytywnie wpływa na wzrok i ułatwia korzystanie z prognozy pogody po zmroku. Kolejną istotną nowością jest minutowa prognoza opadów.

W czerwcu prognozom serwisu Pogoda Interia zaufało ponad 7 mln realnych użytkowników, którzy łącznie wygenerowali ponad 77 mln odsłon. Od teraz fani serwisu mogą korzystać z aplikacji Pogoda Interia - nowoczesnego narzędzia z kompleksowymi wskaźnikami meteorologicznymi.

Co istotne, aplikacja działa w trybie online i offline. Spełni więc oczekiwania użytkowników, którzy przebywają w miejscach, w których są odczuwalne problemy z zasięgiem m.in. na górskich szlakach. Dzięki współpracy z Airly, narzędzie przekazuje także dane o stanie powietrza na najbliższą dobę.

Aplikacja będzie promowana w kanałach telewizyjnych Grupy Polsat Plus, Radiu Eska, oraz w serwisach Grupy Interia.

– W naszych działaniach promocyjnych wykorzystujemy potencjał całej Grupy Polsat Plus. Dotyczy to również Interii i jej usług czy produktów – obecnie startujemy z kampanią promującą nową aplikację Pogoda Interia, a jej główną bohaterką jest Wiktoria Gąsiewska, znana aktorka i influencerka, związana z Telewizją Polsat. Innym przykładem podobnych działań marketingowych w ramach naszej Grupy jest udział Wilfredo Leona, związanego z siecią Plus, również w promocji Interii – mówi Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Dyrektor Komunikacji Marketingowej w Grupie Polsat Plus.