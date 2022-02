Funzeum, czyli największe interaktywne muzeum niedługo w Polsce

zabawa, młodzież, balony, fot. Funzeum

Pandemia ograniczyła możliwości podróżowania po świecie. Okazuje się jednak, że wiele nowych atrakcji turystycznych powstaje także w Polsce. Jedną z nich jest Funzeum łączące możliwości technologii cyfrowej z edukacyjną zabawą światłem i kolorem. Dzięki multimedialnym efektom i interaktywnym elementom wystawy, zwiedzanie Funzeum w Gliwicach ma być niezwykłą przygodą, pozwalającą uwolnić wyobraźnię i kreatywność. Otwarcie Funzeum zaplanowano w pierwszym kwartale 2022 roku.

W odróżnieniu od tradycyjnych placówek muzealnych, obiekt w Gliwicach bardziej przypomina wizytę w kolorowej, bajkowej rzeczywistości, której źródłem są nowoczesne technologie oraz gra świateł i kolorów. Ponad kilkadziesiąt multimedialnych instalacji zaprojektowanych w oparciu o kolory i różne źródła światła, ma oddziaływać na wiele zmysłów i pobudzać wyobraźnię zwiedzających.

Inspiracja TeamLab Borderless w Tokio

Funzeum wykorzystuje cyfrowe technologie, aby zaoferować gościom niezwykłe efekty wizualne oraz interaktywną zabawę. Ten nietypowy obiekt, złożony z kilkudziesięciu różnorodnych, tematycznych instalacji, jest inspirowany m.in. TeamLab Borderless w Tokio, czyli największym muzeum sztuki cyfrowej na świecie.

W Funzeum na powierzchni około 4000 mkw. znajduje się ponad 50 multimedialnych instalacji i wiele kreatywnych elementów. Niektóre z nich będzie można współtworzyć według własnych inspiracji. Wśród dostępnych scenerii wystawy znajdzie się m.in.: fluorescencyjny las, infinity room, planeta przerośniętych kwiatów czy sala księżycowa wraz z innymi planetami.

Jednym z zaskakujących elementów, udostępnionych w obiekcie będzie na przykład największe w Polsce pianino podłogowe, mierzące prawie 12 metrów długości. Żeby zagrać na tym interaktywnym instrumencie z podświetlanymi klawiszami będzie trzeba nieźle się nabiegać, aby wydobyć z pianina dźwięk. Innym „nietypowym eksponatem” dostępnym w przestrzeni Funzeum będzie interaktywne akwarium, w którym zwiedzający będzie mógł ożywić pokolorowaną przez siebie rybkę.

- To nowe miejsce na turystycznej mapie Polski wyłamujące się z schematów zwiedzania i wprowadzające nas do unikalnej scenerii. W przestrzeni Funzeum nie obowiązują typowe nakazy i zakazy, jak w tradycyjnych placówkach muzealnych. Tworząc ten obiekt o charakterze edukacyjno-rozrywkowym chcieliśmy, aby zwiedzający mogli wypróbować niemalże każdy pomysł, jaki przyjdzie im do głowy pod wpływem zwiedzania. Nie znajdziemy tu zamkniętych gablot, ale multimedialne instalacje tworzące kreatywną przestrzeń do nauki przez zabawę. Na wielu eksponatach wolno siadać, a do niektórych da się nawet wejść – komentuje Adam Wicher, dyrektor Funzeum.

Aktywne zwiedzanie

Tradycyjne muzea oferują zazwyczaj pasywny kontakt z eksponatami, które można podziwiać bez ich dotykania. Niestety, nie mamy wówczas szansy, aby interaktywnie doświadczać rzeczywistości i pobudzać do eksploracji wszystkie zmysły. Taką możliwość generują powstające na świecie muzea sztuki cyfrowej, w których możemy zanurzyć się w wirtualną rzeczywistość, doświadczać niezwykłych efektów wizualnych. Polskie Funzeum zlokalizowane w Gliwicach ma być obiektem dającym właśnie tak unikalne możliwości. Będzie można w nim spędzić atrakcyjnie czas łącząc zabawę z edukacją i przekonać sią jak nowoczesne technologie cyfrowe zmieniają świat. Goście zanurzą się w magicznym świecie kolorów, interaktywnych doznań i gry światłem. W obiekcie będzie można robić bez ograniczeń zdjęcia w unikalnych sceneriach i rozwijać kreatywność.

Otwarcie Funzeum pokazuje, że mimo pandemicznych czasów powstają kolejne ciekawe atrakcje na turystycznej mapie Polski. Krajowa turystyka ma wiele do zaoferowania nie tylko pasjonatom przyrody czy historii, ale także osobom szukającym nietypowych miejsc oferujących niezwykłe doświadczenia. Funzeum to wyróżniający się na tle Polski koncept edukacyjno-rozrywkowy, zaprojektowany z myślą zarówno o dzieciach, jak i osobach dorosłych. Odwiedzając to miejsce, w którym obcujemy z interaktywną ekspozycją, kreatywną przestrzenią i grą świateł, możemy oderwać się od codziennej rzeczywistości i atrakcyjnie spędzić czas.