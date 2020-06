Ikea wdrożyła nowe rozwiązanie do obsługi klienta. Chatbot drugiej generacji już działa

chatbot, AI, fot. Ikea

Chatbot drugiej generacji dostępny na stronie IKEA.pl prowadzi rozmowy z klientami w aż 400 zakresach tematycznych. Dotyczą one m.in. zamówień, dostaw, płatności, reklamacji, zwrotów oraz sklepów. Bazuje na sztucznej inteligencji od Google i w przeciwieństwie do chatbotów pierwszej generacji, odpowiada prawidłowo na większość pytań klientów zadanych naturalnym językiem. Po zamknięciu sklepów stacjonarnych, w czasie zwiększonego zainteresowania zakupami online, znacząco odciążył on biuro obsługi klienta.

Nowy chatbot podejmuje obecnie ponad 5000 rozmów dziennie i na większość pytań odpowiada poprawnie. W szczycie rozmawia nawet z 60 osobami na raz. Już teraz wykonuje pracę kilkudziesięciu konsultantów.

– Chatbot pomógł zmniejszyć obciążenie Domolinii IKEA, które znacznie wzrosło po zamknięciu stacjonarnych sklepów IKEA z powodu epidemii. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiadać klientom na dużą część pytań natychmiast, w trybie 24/7 – podsumowuje Marcin Liszewski, Business Leader w IKEA.

Chatbot IKEA został uruchomiony przez zespół K2Bots.AI, który dba również o jego ciągły trening. Dzięki temu automatyczny konsultant rozwija umiejętność odpowiadania na problemy klientów w sposób bardzo zbliżony do ludzkiego.

– Chatbot IKEA nie wymaga wybierania odpowiedzi z listy, ale odpowiada na pytania otwarte z szerokiego zakresu tematów. Robi to w sposób naturalny i wygodny dla pytającego. Wyniki pokazują, że tak działająca konwersacyjna sztuczna inteligencja, realnie odciąża konsultantów i pomaga klientom – mówi Mikołaj Machowczyk, CTO K2Bots.AI.

Aby stworzyć prawdziwie konwersacyjną sztuczną inteligencję dla IKEA, zespół K2Bots.AI zintegrował dwie globalne technologie – silnik rozumienia języka naturalnego Google Dialogflow oraz rozwiązanie contact center Genesys PureCloud.

Jest to pierwsza tego typu integracja na świecie. Konsultanci IKEA obsługują w konsoli Genesys PureCloud rozmowy wyeskalowane przez chatbota tylko kilku przypadkach – kiedy za drugim razem nie zrozumie pytania, na życzenie klienta lub po wykryciu sprawy wymagającej pomocy człowieka, na przykład anulowania zamówienia.

