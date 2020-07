Sprzedaż online mocno w górę. Potwierdzają to dane GUS

zakupy, online, koszyk, komputer, fot. Preis_King, pixabay

Lockdown zmienił zwyczaje zakupowe Polaków. Wiele osób, z uwagi na swoje bezpieczeństwo przeniosło robienie zakupów do sieci. Potwierdzają to dane GUS, który w informacji o sprzedaży detalicznej w kwietniu uwzględnił dane o sprzedaży on-line. Z raportu urzędu wynika, że w porównaniu do marca 2020 roku, sprzedaż detaliczna przez internet w kwietniu wzrosła o prawie 30 procent.

Historia dzieje się na naszych oczach - cały świat znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji, o której przyszłe pokolenia będą uczyć się z podręczników. Wybuch COVID-19 spowodował niekwestionowane spowolnienie gospodarcze w ujęciu globalnym. W Polsce, przy generalnym spadku obrotów w handlu, sektor e-commerce dzisiaj nabiera ogromnego znaczenia.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w zaledwie 4 miesiące 2020 roku udział e-commerce w sprzedaży wzrósł niemal dwukrotnie w stosunku do 2019 roku. Jest to wielka szansa dla firm świadczących usługi dla sektora e-commerce. Biznesy przechodzą cyfrową transformację i szukają rozwiązań wspierających sprzedaż, które znacząco wpłyną na złagodzenie spadku obrotów.

- Wielu klientów końcowych dokonało zakupu w online po raz pierwszy. Powiększyło się zatem ich grono. Mam na myśli tutaj szczególnie udział osób, które do tej pory nie interesowały się robieniem zakupów w sieci, ze względu na brak wiedzy jak to robić oraz niski poziom zaufania do zawierania tego rodzaju transakcji. Kluczowe będzie tutaj zapewnienie pozytywnego customer experience, które przekona nowych użytkowników do kolejnych zakupów w sieci. Przypuszczamy, że w najbliższych miesiącach udział e-commerce w obrotach retail będzie nadal wzrastał, zarówno w Polsce i na świecie, i nie będzie krótkoterminowy. Sprzedawcy będą brali pod uwagę fakt, że kryzys, który obecnie przeżywamy może się powtórzyć (wiele słyszy się o drugim etapie epidemii jesienią), dlatego już teraz przygotowują się na tę okoliczność, przeprowadzając digitalizację swoich biznesów - komentuje Dariusz Zaremba, Prezes Zarządu Sales Intelligence.

Sektor e-handlu rozwijał się w szybkim tempie już przed pandemią. Jak wynika z analizy danych przedstawionych na wykresie, obecna sytuacja to tempo widocznie zwiększa. Historia pokazała, że właśnie w dobie kryzysu należy szukać możliwości ekspansji i rozwoju. W trakcie wybuchu epidemii SARS w Chinach, na przełomie 2002 i 2003 roku „wyrosły” platformy Alibaba i JD.com - jedne z najważniejszych e-commercowych gigantów. Ówczesny kryzys okazał się być swego rodzaju punktem zwrotnym dla całego sektora handlu internetowego na świecie.

