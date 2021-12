Uber i Uber Eats podsumowują 2021 rok. Oto najpopularniejsze miejsca i zamawiane potrawy

jedzenie na wynos, restauracja, dostawa, fot. Uber Eats

W Polsce posiłki zamawiane za pośrednictwem Uber Eats przebyły 35-krotną odległość drogi z Nowego Jorku do Pekinu. Najchętniej imprezowaliśmy w okolicach schodków nad Wisłą w Warszawie, a królową zamawianych potraw okazała się pizza margherita. Sprawdzamy, jak wyglądał mijający rok z punktu widzenia użytkowników platformy Uber w Polsce i na świecie.

Chociaż intensywność turystyki nie powróciła jeszcze do poziomu z 2019 roku, wielu użytkowników skorzystało z możliwości wyjazdu. Według danych pochodzących z platformy Uber najbardziej spragnionymi podróży użytkownikami byli mieszkańcy USA, którzy wykonali ponad czterokrotnie więcej przejazdów poza granicami swojego kraju niż znajdujący się tuż za nimi na podium obywatele Meksyku oraz Wielkiej Brytanii. Polacy plasują się na 20. miejscu na świecie pod kątem aktywności zagranicznej.

Najbardziej popularne miejsca turystyczne na całym świecie wg kursu docelowego Ubera

· Empire State Building

· Freedom Tower

· CN Tower

· Łuk triumfalny w Paryżu

· Burj Khalifa

· Luwr

· Wieża Eiffla

· Pałac Buckingham

· Disneyland

· Błękitny Meczet

· Mur Berliński

· Sydney Opera House

· Golden Gate Bridge

· Watykan

· Akropol Ateński

Najpopularniejszym miejscem turystycznym w Polsce z kolei było warszawskie Stare Miasto.

Popularne miejsca do imprezowania według platformy Uber

Wraz z otwarciem restauracji oraz barów chętnie korzystaliśmy z możliwości wyjścia “na miasto”. Według danych pochodzących z platformy Uber popularnym miejscem imprezowym w Polsce były schodki nad Wisłą w Warszawie (jednocześnie szóstym pod kątem popularności w Europie), odnotowując największą aktywność w zakresie ruchu. Co ciekawe, w Europie najwięcej imprezowych przejazdów odnotowały aż dwa kluby z Londynu: Fabric (1. miejsce) oraz Ministry of Sound (3. miejsce). Pomiędzy nimi znalazł się klub Panda z Madrytu.

Oprócz wyjść rekreacyjnych powróciły też spotkania biznesowe. Najbardziej popularnymi okolicami biurowymi w Polsce były: Warsaw Spire (jednocześnie nr 4 pod kątem popularności przejazdów w Europie) oraz słynny warszawski “Mordor”, czyli osiedle Służewiec Przemysłowy (8. miejsce). W kategorii lokalizacji biurowych całe podium należy do Londynu. Najczęściej użytkownicy zamawiali przejazdy do: Broadgate Circle, Canary Wharf Tower oraz Bank of England.

Najaktywniejsi kierowcy i pasażerowie Ubera

Użytkownik z rekordową liczbą przejazdów w Polsce (1438) pochodził z Warszawy. Zajął 7. miejsce na świecie. Numer 1 pochodził z South Coast w UK (2705), następnie byli użytkownicy z Johannesburga i Pretorii w RPA (2275) oraz Doha w Katarze (1708).

Najbardziej aktywny kierowca w Polsce (8686 przejazdów) pochodzi z Wrocławia i plasuje się na 5. miejscu na świecie. Absolutnymi rekordzistami byli kierujący z Londynu (11883), Capetown w RPA (11287) oraz Timisoara w Rumunii (10156).

Miasta z najlepiej ocenianymi kierowcami Ubera w Polsce:

1. Lublin (średnia: 4.95)

2. Łódź (średnia: 4,93)

3. Kraków (4,93)

4. Aglomeracja Śląska (4,92)

5. Szczecin (4,92)

6. Trójmiasto (4,92)

7. Poznań (4,91)

8. Wrocław (4,91)

9. Warszawa (4,91)

Mimo że chętnie pozostawiamy pozytywne oceny, rzadziej decydujemy się na przekazanie napiwku. Liczba osób, które zostawiły przynajmniej jeden napiwek, spadła w każdym mieście o minimum 5 proc. Najchętniej “tipy” zostawiają mieszkańcy Krakowa, Warszawy oraz Trójmiasta

Zamówienia w Uber Eats

Mijający rok był intensywny z punktu widzenia usługi Uber Eats. W Polsce dostawcy jedzenia przebyli łącznie niemal 35-krotność dystansu pomiędzy Nowym Jorkiem a Pekinem, co dało nam 5. miejsce na świecie. Kosmiczne odległości pokonywali dostawcy na całym świecie. Najwięcej mil przebyli dostawcy we Francji, następnie UK oraz RPA. Liderzy wykonali łącznie więcej kilometrów niż wynosi odległość między Słońcem a Merkurym. Jeśli chodzi o ulubione przysmaki w dostawie to łakomym wzrokiem najczęściej patrzymy na makarony pizzę, burgery oraz kebab lub hummus.

Najpopularniejszymi kuchnie w Polsce

· włoska

· bliskowschodnia

· amerykańska

Polacy nie zapominają jednak o tradycjach. Miejsca 4-6 zajmowały kuchnie japońska, polska oraz hinduska, a ich pozycja w rankingu w zmieniała się w zależności od pór roku.

Najchętniej zamawiane potrawy przez aplikację Uber Eats

· pizza margherita

· pad thai

· sos czosnkowy

· frytki

· pizza capricciosa

· pizza z papryką

· kurczak w maśle (butter chicken)

Podane informacje obliczono na podstawie danych z okresu od stycznia do listopada 2021 roku.

