Uber w kolejnym polskim mieście. Przygotowano promocje

bezpieczeństwo, samochód fot. Uber

Uber, czyli aplikacja do zamawiania przejazdów od połowy lutego jest dostępna dla mieszkańców Bydgoszczy. Nowoczesne, dostępne, a przede wszystkim bezpieczne usługi pokochali już mieszkańcy w dziewięciu lokalizacjach w całej Polsce. Bydgoszcz trafia na mapę jako kolejne, wyczekiwane miasto.

Nieco ponad rok temu, do Grodu nad Brdą dotarł Uber Eats i od tego czasu niezmiennie karmi użytkowników aplikacji. Po ciepłym przyjęciu przyszedł czas na kolejny krok i uruchomienie platformy do zamawiania przejazdów, z której firma znana jest na całym świecie.

Uber jest dostępną na całym świecie aplikacją mobilną, która łączy kierowców z pasażerami, umożliwiając swoim użytkownikom dotarcie do celu, z góry ustaloną trasą oraz za cenę znaną w momencie zamawiania przejazdu. Odkąd platforma po raz pierwszy ruszyła w 2014 roku w Warszawie, usługa cieszy się dużą popularnością i została uruchomiona również w Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Szczecinie i na Śląsku. Teraz także mieszkańcy Bydgoszczy mogą korzystać z przejazdów za pośrednictwem aplikacji.

Promocje na start w Uberze

Na dobry początek Uber przygotował specjalne kody, umożliwiające skorzystanie z 50 proc. promocji na trzy przejazdy, do maksymalnej kwoty 10 złotych. Ze względu na silne tradycje sportowe, z których znana jest Bydgoszcz, Uber przygotował też dedykowane kody promocyjne z nazwami lokalnych klubów, aby każdy kibic niezależnie od tego, z jaką dyscypliną i herbem się utożsamia, mógł założyć konto w aplikacji Uber i skorzystać z promocji. Dla tych, którzy nad miłość do sportu przekładają po prostu - miłość do miasta, firma przygotowała także dodatkowy kod.

Uber zachęca mieszkańców Bydgoszczy nie tylko do zamawiania przejazdów, ale także do rywalizacji. Kod, który w czasie trwania promocji zostanie wykorzystany najwięcej razy, wyznaczy termin kolejnych promocji dla mieszkańców - dzień najbliższych rozgrywek.

Lista kodów związana jest m.in. z takimi klubami jak: Budowlany Klub Sportowy Bydgoszcz, Chemik Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz, AZS UKW Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie czy UKS Kopernik.

Taniej w weekendy

Oprócz promocji na start będzie można także skorzystać z osobnej - weekendowej promocji. Wpisując kod WEEKENDBYDGOSZCZ nowi użytkownicy w Bydgoszczy mogą oszczędzić aż 60zł (max. 20 zł na każdy z 3 objętych promocją przejazdów).

Bezpieczeństwo przejazdów jest priorytetem dla Uber. Przejazdy oferowane za pośrednictwem Uber są realizowane przez licencjonowanych partnerów, którzy muszą spełnić szereg wymagań, aby dołączyć do platformy. Dodatkowo aplikacja oferuje pasażerom wiele funkcji bezpieczeństwa, w tym: sprawdź swój przejazd, Udostępnij przejazd zaufanym kontaktom, Ride Check, Centrum Bezpieczeństwa, Kodeks Społeczności.