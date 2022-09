subskrypcja, abonament, telewizor, TV, pilot, fot. afra32, pixabay

Rok 2022 zatrzymał dotychczasowy trend wzrostowy w segmencie usług subskrypcyjnych. 46 proc. respondentów tegorocznej edycji badania Blue Media “Finanse Polaków w czasach postpandemicznych” deklaruje, że z nich nie korzysta.

Blue Media analizuje korzystanie z usług subskrypcyjnych od 2017 roku. Do tej pory usługi internetowe zyskiwały na popularności wśród Polaków. Po raz pierwszy jednak widoczny jest spadek. Aktualnie 45 proc. badanych nie korzysta z żadnej internetowej usługi abonamentowej. To spadek o 4 p. proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Zróżnicowane zainteresowanie

Na przestrzeni roku spadło zainteresowanie grami online, dostępem do prasy, korzystaniem z oryginalnego oprogramowania biurowego czy rozszerzonych wersji aplikacji sportowych. Niesłabnącą popularnością cieszą się natomiast serwisy oferujące dostęp do filmów i seriali - tu nieznacznie wzrosła liczba subskrybentów. Podobne zmiany odnotowały serwisy z muzyką oraz platformy e-learningowe. Te ostatnie podwoiły swój udział z 3 do 6 proc.

Spadek nie dotyczy tylko subskrypcji online. O 8 p. proc., w stosunku do zeszłego roku, wzrosła też liczba Polaków, którzy deklarują, że nie korzystają z żadnej nieinternetowej usługi abonamentowej.

Prywatna opieka medyczna na czele

Wśród badanych usług największą popularnością cieszy się opieka medyczna (11 proc. badanych). Na drugim miejscu ex aequo są takie usługi, jak: catering dostarczany do domu, prasa tradycyjna oraz wstęp do klubu fitness - wszystkie z udziałem po 6 proc.

- Wahania popularności nie powinny niepokoić. W większości przebadanych kategorii wyniki są zbliżone do ubiegłorocznych i drobne różnice mogą być następstwem niepewności pomiaru. Na uwagę zasługuje jednak pytanie o to, czy respondent korzysta z internetowych usług subskrypcyjnych, gdzie ewidentnie przybyło osób, które twierdzą że nie - z 41 do 46 proc. Będziemy się bacznie przyglądać wynikom w przyszłym roku, bo dopiero wtedy przekonamy się, czy spadek był tzw. wypadkiem przy pracy czy może jednak odwróceniem trendu - zauważa Sylwia Frydel, Business Development Director w Blue Media.

Co nas przekonuje do usług subskrypcyjnych?

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze usług w modelu subskrypcyjnym jest wygoda, na którą wskazuje ponad połowa badanych. W dalszej kolejności istotne są: bliska wygodzie łatwość korzystania oraz fakt, iż są one tańsze od jednorazowych płatności. Te trzy cechy usług abonamentowych były wyraźnie częściej wskazywane w porównaniu do roku ubiegłego. Z kolei, w stosunku do zeszłorocznego badania, na znaczeniu straciło poczucie pewnej wyjątkowości i ograniczonej dostępności usług subskrypcyjnych.

- Można założyć, że usługi kupowane w modelu subskrypcyjnym stają się dostępne również w innych formach. Być może to właśnie jest kluczem do zrozumienia mniejszej liczby respondentów korzystających z usług abonamentowych online - mówi Marcin Szczur, Deputy Head of Sales w Blue Media.

Wygodę doceniają przede wszystkim kobiety i osoby ze starszych grup wiekowych oraz mieszkańcy największych miast. Z kolei łatwość korzystania szczególnie cenią sobie panowie, osoby starsze oraz mieszkańcy wsi i mniejszych miast. Korzystniejsza cena ma dużo większe znaczenie dla kobiet i starszych grup wiekowych.

Płatność za subskrypcje

Z roku na rok systematycznie spada liczba osób dokonujących opłat subskrypcyjnych za pomocą przelewów wykonywanych samodzielnie - choć nadal to najpopularniejsza metoda - płaci nią co trzeci badany (35 proc.). Odwrotny trend uwidacznia się w wykorzystaniu w tym celu karty kredytowej, BLIKa oraz Google Pay.