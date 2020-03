Reklama zewnętrzna. Oto 5 wskazówek podnoszących skuteczność przekazu skierowanego do Millenialsów

galeria handlowa, sklep, centrum handlowe, ludzie, fot. MichaelGaida, pixabay

Zaletą kreowania reklam skierowanych do pokolenia Z i Millenialsów jest fakt, iż większość osób zaliczanych do tej grupy populacji dorastało wraz z rozwojem cyfrowych mediów. Jednak pokolenie Millenialsów ma również bardzo częsty kontakt z reklamą, co może budzić w nim poczucie, iż już wcześniej natknęli się na podobną formę przekazu. Z tego powodu grupa ta wymaga nieszablonowego podejścia do reklamy, które wzbudzi u nich ciekawość.

Obecnie młodzi ludzie spędzają ponad 70% czasu na zewnątrz, a jednocześnie wykazują niższą tolerancję na nośniki cyfrowe i mobilne niż kiedykolwiek wcześniej (źródło: OAAA). Marki, które koncentrują się na inwestowaniu w reklamy zewnętrzne, w tym DOOH, oraz dbają o stworzenie interesującej reklamy wpisującej się w kontekst i zainteresowania odbiorcy, zauważają lepszy zwrot z inwestycji.

Jak dostosować reklamę zewnętrzną (OOH) do pokolenia Millenialsów?

Definicja „pokolenie millenialsów” nie jest dokładnie określona, natomiast powszechnie przyjęto, że pojęcie to odnosi się do osób urodzonych między 1981, a 1996 rokiem. Są to ludzie młodzi, którzy wychowywali się w czasach rozwoju technologii i mediów cyfrowych. Co różni ich od wcześniejszych pokoleń? Mówiąc najprościej, pokolenie millenialsów może żyć, myśleć i kupować inaczej niż inne pokolenia. Ważne jest, żeby zrozumieć, w jaki sposób różnice te mogą wpływać na decyzje zakupowe klientów i kreowanie przez nich nowych wzorców zakupowych.

Istnieje kilka charakterystycznych wyróżników łączących tę grupę:

● bardzo często korzystają z Internetu;

● używają urządzeń mobilnych;

● są niezależni;

● mają elastyczny harmonogram pracy, często pracują zdalnie;

● są otwarci na nowe doświadczenia;

● zwracają uwagę na efekty wizualne .

5 wskazówek podnoszących skuteczność przekazu skierowanego do Millenialsów

1. Skup się na potrzebach odbiorców

Każdy klient lubi widzieć, że Ty jako firma rozumiesz ich i znasz jego potrzeby. W związku z tym kampania realizowana przez Twoją markę powinna w jakiś sposób odnosić się do stylu życia współczesnych ludzi. Millenialsi mogą być nieco bardziej aktywni i wymagający niż inne pokolenia, muszą czuć, że poświęciłeś czas na ich zrozumienie. Stwórz kampanię, która trafi do odbiorcy z interesującym komunikatem w odpowiednim miejscu i czasie. Dostosuj treść wyświetlaną na cyfrowym ekranie do aktualnych wydarzeń ze świata.

2. Kreuj wizualny przekaz

Pokolenie Millenialsów pochodzi z epoki cyfrowych mediów, gdzie dominują grafiki, fotografie i ruchome obrazy. Osoby urodzone w tych czasach często szukają wrażeń wizualnych. Nie są w stanie odpowiedzieć na słowo pisane tak, jak robią to inne pokolenia. Zdecydowanie bardziej wolą coś zobaczyć niż przeczytać. Jako reklamodawca postaraj się, aby Twoje reklamy niosły ze sobą jak najwięcej treści w postaci graficznej. Spróbuj zilustrować swoją historię, zamiast o niej opowiadać. Cyfrowe billboardy stanowią idealną platformę do przekazywania imponujących obrazów.

3. Wykorzystaj moc mobile

Mobilna technologia w dzisiejszych czasach zyskała na popularności, szczególnie wśród pokolenia Z. Począwszy od tabletów po telefony komórkowe, wydaje się, że prawie każdy posiada urządzenie mobilne, które pozwala mu śledzić na bieżąco wydarzenia ze świata i to przez całą dobę. Jeśli chodzi o reklamę zewnętrzną, wykorzystanie telefonów komórkowych może korzystnie wpłynąć na zaangażowanie odbiorcy poprzez zachęcania do działania opartego na pobraniu aplikacji, skanowania kodu QR lub innej formy interakcji mobilnej z cyfrowym billboardem lub reklamą.

4. Angażuj się w akcje społeczne

Badanie przeprowadzone przez School of Applied Psychology University of Southern California ujawniło zaskakujące wyniki. Aż 87% Millenialsów zdecydowało się na zakup (produktu lub usługi) u producenta, który czynnie angażuje się w życie społeczne oraz uczestniczy w akcjach charytatywnych niosących pomoc potrzebującym. Pokolenie Z zwraca uwagę na sposób prowadzenia działalności przez firmy. Millenialsi są lojalni wobec marek działających aktywnie społecznie marek oraz chętnie przyłączają się do organizowanych przez nich przedsięwzięć.

5. Bądź autentyczny

Millenialsi poprzez dorastanie w cyfrowym świecie mogą wykazywać większą ostrożność wobec reklam i świadomość na temat technik sprzedaży. Pokazanie autentyczności w kampanii marketingowej w takich przypadkach może być bardzo pomocne.

Skrajnym tego przykładem jest kampania „Refreshingly Honest” firmy Oasis, która wyraża zmęczenie związane z celami reklamowymi i sprzedażowymi… w samej reklamie! Podczas gdy tradycyjnie kampanie marketingowe koncentrowały się na promowaniu zalet produktu i pokazywaniem przewagi nad konkurencją, firma Oasis zdradzała prawdziwe przesłanki jakie nią kierują, w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów. Uczciwość, szczerość, a także dzielenie się swoimi słabościami wpływa na budowanie zaufania wśród konsumentów. Oczywiście, Ty jako reklamodawca nie musisz zdradzać wszystkich tajemnic swojej marki, ale odrobina autentyczności jest sposobem na ocieplenie stosunków i stworzenie lepszego wrażenia w oczach odbiorcy.

Źródło: cucocreative.co.uk

Pokolenie Millenialsów dorastało w otoczeniu reklam, zarówno tych wyświetlanych w telewizji, jak i Internecie. Poprzez częsty kontakt z mediami zdobycie ich zainteresowania nie jest takie proste i może zająć znacznie więcej czasu. Tradycyjna reklama umieszczona w outdoorze nie przyciąga tak mocno ich uwagi, jak np. cyfrowy billboard. Warto zatem wykorzystać potencjał medium DOOH, które dzięki swoim możliwościom potrafi wpłynąć na odbiorcę i zapisać się w jego pamięci na długo.