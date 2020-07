Voice search. Czy wyszukiwanie głosowe ma przyszłość?

Echo | fot. Andres Urena | Unsplash

Wyszukiwanie głosowe jeszcze przed chwilą miało nadać nowy kształt cyfrowym interakcjom, ale - jak to zwykle bywa w przebodźcowanym cyfrowym świecie - adopcja voice'owych rozwiązań okazała się wolniejsza niż chciały krzykliwe nagłówki branżowych magazynów. Czy voice search to kolejny buzzword, czy może jego popularyzacja jest po prostu kwestią czasu?

Wyszukiwanie głosowe miało zrewolucjoniozować przed wszystkim handel online, służąc automatyzacji zamówień i podstawowych zakupów. Rewolucji jednak, mimo stałego wzrostu rynku inteligentnych głośników, tak nie było jak nie ma. Ale - na co wskazują eksperci - wysnuwanie na tej podstawie wniosków, jakoby cały trend był przereklamowany, wydaje się mocno przedwczesne. Technologia robi skokowe postępy i - mimo wciąż wielu niezręczności i obaw - staje się coraz precyzyjniejsza i przyjazna użytkownikom, a marki wciąż uczą się, jak płynnie włączać ją w zakupowe podróże swoich klientów.

Przede wszystkim jednak, od zmian nie ma już odwrotu. Głos jest zwyczajnie bardziej naturalnym sposobem komunikacji niż wyszukiwanie oparte na tekstowych frazach kluczowych, a - co więcej - Amazon już nie odpuści. Z inteligentnymi głośnikami wystartował bardzo wcześnie, bo już w 2014 roku, nie kryjąc swoich zamiarów osadzenia Alexy wszędzie, gdzie jest to możliwe. I nie były to jedynie czcze przechwałki, o czym świadczy jego polityka cenowa. Subskrybenci Amazon Prime mogli kupić Echo Dot (w pakiecie z jednym miesiącem usługi Amazon Music Unlimited) za kilka dolarów. I o ile na urządzeniach elektronicznych Amazon nigdy nie miał zarabiać, o tyle inwestycja jakoś musi mu się zwrócić.

Problem w tym, że wyszukiwanie głosowe wciąż działa zwyczajnie kiepsko, a związane z nim wrażenie zakupowe są, delikatnie mówiąc, słabe. Eksperci, których zapytaliśmy o zdanie, nie mają jednak wątpliwości, że jego czas nadejdzie. Być może szybciej niż przypuszczamy.

Dariusz Ilnicki

SEM LEAD

Result Media

Voice search z pewnością w przyszłości odegra znaczącą rolę w marketingu internetowym. Jak pokazują statystyki, ta forma wyszukiwania z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Dzieje się tak głównie za sprawą coraz dokładniejszych narzędzi rozpoznających ludzką mowę oraz rozwoju technologii. Doskonałym tego przykładem są wszelkiego rodzaju asystenci głosowi, tacy jak Amazon Echo czy asystent Google Home. Te urządzenia oprócz odpowiadania na pytania, kontroli muzyki czy zarządzania urządzeniami smart home posiadają także możliwość dokonywania zakupów na platformach e-commerce.

Jak pokazują badania Google, aż 62% użytkowników korzystających z asystenta Google dokonało zakupu za jego pośrednictwem. To stwarza olbrzymie szanse dla branży e-commerce. Podobnie jak z pozostałymi nowościami na rynku technologicznym – w Polsce voice search potrzebuje jeszcze trochę czasu na zdominowanie struktury wyszukiwań, jednak już teraz warto przygotować się na jego dynamicznie rosnącą popularność. Z punktu widzenia optymalizacji serwisu trzeba zwrócić uwagę na charakterystykę wyszukiwań głosowych. Zdecydowana większość to pytania, dlatego warto w ramach swojej witryny stworzyć sekcję FAQ. Kolejnym elementem jest optymalizacja wizytówki Google Moja Firma, ponieważ znaczną cześć wyszukań stanowią wyszukiwania lokalne.

Paweł Woszkowski

Creative Digital Strategist

Netizens.

W warunkach względnej prywatności, interfejs głosowy jest albo będzie najbardziej naturalnym sposobem komunikowania się z urządzeniami. W pewnych zastosowaniach, wyszukiwania głosowe są już teraz używane na co dzień. Korzystamy z nich w samochodach, obsługując telewizory czy dzieci z ich pomocą wprowadzają treści w komunikatorach. To właśnie młode pokolenie może być przełomem w upowszechnianiu tego rodzaju rozwiązania. Oczywiście ma ono pewne ograniczenia, głównie związane z prywatnością w przestrzeni publicznej. Dlatego też tradycyjny interfejs dotykowy na pewno szybko nie zniknie, ale za kilka lat może być już tylko dodatkiem do voice search.

Jednym z najbardziej powszechnych zastosowań interfejsu głosowego są asystenci oferowani przez Google, Apple czy Amazon. Stworzona przez tego ostatniego Alexa, jest jednym z elementów produktu IoT autorstwa startupu CardioCube, dla którego przygotowaliśmy oprogramowanie urządzenia, przeznaczonego dla pacjentów z niewydolnością serca. Alexa pyta osoby chore o natężenie duszności, ciśnienie czy częstotliwość pracy serca, a odpowiedzi są zamieniane w wersję cyfrową. Dane zbierane są za pośrednictwem Amazon Echo. Następnie, po analizie przez specjalne algorytmy, trafiają do lekarzy. Całość wspomaga sztuczna inteligencja, która jest w stanie zrozumieć naturalny język człowieka i dopytać pacjenta, jeżeli ten nie podał wszystkich informacji. Obecnie projekt jest rozwijany przez startup w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że interfejs głosowy ma pewno posiada jeszcze wiele nieodkrytych możliwości.