Mamy już 2,45 mln aktywnych domen z końcówką .pl. Jak wybrać najlepszą?

Na koniec drugiego kwartału 2020 roku w Rejestrze domeny .pl znajdowało się 2 455 561 nazw aktywnych w DNS - wynika z najnowszego raportu NASK. Od początku kwietnia do końca czerwca 2020 roku liczba utrzymywanych nazw wzrosła ok. 4,5 tys. (0,18%). Spośród wszystkich aktywnych w DNS nazw, 1 939 750 utrzymywanych było bezpośrednio w domenie .pl, 411 686 w domenach funkcjonalnych (m.in. .org.pl, .info.pl), a 104 125 w domenach regionalnych (m.in. .waw.pl, .olsztyn.pl). Aktywne w DNS nazwy domeny .pl z podziałem na typ strefy, Q2 2020.

W drugim kwartale 2020 roku dziennie średnio transferowano 288 nazw, a łącznie w tym okresie abonenci zmienili rejestratora obsługującego ich nazwę domeny 26 195 razy.

764 transfery wykonano z jednoczesnym odnowieniem nazwy domeny aktywnej w DNS na kolejny okres rozliczeniowy, zaś 461 z jednoczesnym odnowieniem nazwy nieaktywnej już w DNS.

Wskaźnik odnowień w Rejestrze domeny .pl na koniec drugiego kwartału 2020 roku wyniósł 65,53%.

Od początku kwietnia do końca czerwca 2020 roku odnowiono prawie 397 tys. nazw, a dla 1 611 przesunięto koniec okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni.

W drugim kwartale 2020 roku zarejestrowano 194 476 nazw domeny .pl, o 1 648 (0,84%) nazw mniej niż w poprzednim.

Najwięcej nazw zarejestrowano w kwietniu, kiedy to liczba rejestracji wyniosła 71 059. W maju zarejestrowano 65 932 nazwy, natomiast w czerwcu 57 485 nazw.

Na koniec czerwca 2020 roku w Rejestrze domeny .pl figurowało 1 077 561 wpisów dotyczących unikalnych abonentów.

Ich liczba wzrosła o 10 894 (1,01%) w porównaniu z wynikiem odnotowanym w pierwszym kwartale 2020 roku.

W Rejestrze domeny .pl na koniec czerwca 2020 roku znajdowało się 433 436 nazw zabezpieczonych protokołem DNSSEC.

W drugim kwartale 2020 roku liczba zabezpieczonych nazw zmniejszyła się o ponad 28 tys. (6,13%).

Na koniec drugiego kwartału 2020 roku w Rejestrze domeny .pl znajdowały się 29 204 nazwy z narodowymi znakami diakrytycznymi (tzw. IDN).

Stanowiły one 1,19% wszystkich aktywnych nazw domeny .pl.

Od początku kwietnia do końca czerwca 2020 roku zarejestrowano 2 708 nazw IDN i stanowiły one 1,39% wszystkich zarejestrowanych nazw domeny .pl w tym okresie.

Oferowana przez Rejestr domeny .pl usługa .pl Registry Lock pozwala na zablokowanie aktualnych danych dotyczących domeny. Aktywacja .pl Registry Lock uniemożliwia m.in. usunięcie domeny, zmianę abonenta czy zmianę delegacji domeny. W drugim kwartale 2020 roku usługę .pl Registry Lock, umożliwiającą zablokowanie aktualnych danych dotyczących domeny, aktywowano 2 razy.

Jak przenieść domenę do innego operatora? Oto nasze prawa

Co każdy abonent powinien wiedzieć o kodach authinfo? Nie wszyscy abonenci wiedzą, że jednym z ich podstawowych praw, jest prawo do zmiany rejestratora obsługują- cego ich domenę, czyli transferu obsługi domeny. Aby tego dokonać abonent potrzebuje kodu authinfo. Kod ten zawiera unikalne informacje autoryzujące daną domenę internetową, i z uwagi na jej bezpieczeństwo, nie powinien być udostępniany osobom trzecim. Powinien być on szczególnie chroniony i traktowany podobnie jak np. pin do karty płatniczej. Kod authinfo tworzony jest przez rejestratora obsługującego domenę.

Aby pobrać kod authinfo do domeny, abonent powinien po- stępować zgodnie z procedurą ustaloną przez rejestratora. Część rejestratorów udostępnia kody authinfo w panelu klienta; na liście rejestratorów są oni oznaczeni flagą.

Za pomocą przekazanego przez abonenta kodu authinfo nowy rejestrator inicjuje przejęcie obsługi domeny, czyli transfer. W tym momencie z Rejestru domeny .pl zostaje automatycznie wysłana wiadomość z linkiem. Klikając w link, abonent potwierdza chęć przeniesienia obsługi domeny do nowego rejestratora, a tym samym autoryzuje jej transfer. Wiadomość z linkiem wysyłana jest na adres e-mail abonenta wskazany np. w momencie rejestracji domeny, i przechowywany przez Rejestr zgodnie z Regulaminem nazw domeny .pl. Przed rozpoczęciem procedury transferu obsługi domeny warto sprawdzić u dotychczasowego rejestratora, czy adres e-mail abonenta jest aktualny. Warto przy okazji dodać, że adresy e-mail abonentów domeny .pl nie są publikowane w bazie WHOIS.

Po zatwierdzeniu transferu przez abonenta, czyli po kliknięciu przez abonenta w link (ang. confirmation link) otrzymany w wiadomości, proce- dura transferu jest zakończona, a obsługa domeny prze- niesiona do nowego rejestratora. Należy pamiętać, że obsługa domeny może być przeniesiona wyłącznie do rejestratora współpracującego z NASK w ramach Programu Partnerskiego (tutaj lista rejestratorów). Procedura transferu obsługi domeny zabezpieczonej DNSSEC jest taka sama, jak dla domeny niezabezpieczonej. Przed rozpoczęciem procedury transferu należy jednak upewnić się, czy wybrany rejestrator oferuje przekazy- wanie rekordów DS do NASK.