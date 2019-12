Najlepsze sklepy internetowe 2019 roku [RANKING]

Zakupy. Fot. Pixabay

W którym sklepie internetowym warto robić zakupy? Który jest najlepszy? Serwis Opineo przygotował ranking sklepów internetowych. Audytowała go uznana firma badawcza Nielsen.





Z roku na rok rośnie liczba transakcji dokonywanych w sklepach internetowych. Już na miesiąc przed świętami liczba osób kupujących online jest o 20% wyższa niż w analogicznym okresie miesiąc wcześniej - wynika z danych serwisu Skąpiec.pl.

Jak powstał ranking sklepów internetowych

Metodologia rankingu opiera się na potransakcyjnych opiniach wystawionych przez klientów sklepów internetowych, po dokonanych zakupach.

Wystawiając recenzję oceniają:

• szybkość realizacji zamówienia,

• poziom obsługi klienta,

• jakość zapakowania przesyłki,

• oraz deklarują, czy poleciliby ten sklep internetowy swoim znajomym.

W każdej z tych kategorii sklep może zdobyć 5 punktów.

Kwalifikując sklepy do rankingu, Opineo zsumowało oceny składowe i wyciągnęło z nich średnią.

Pod uwagę zostały wzięte jedynie te sklepy, które mogą się pochwalić przynajmniej setką recenzji.

Za każdy tysiąc zebranych opinii przyznany został dodatkowy punkt.

Sklepy konkurują ze sobą w 14 kategoriach.

Najlepsze z nich tworzą pierwszą dziesiątkę najwyżej ocenianych sklepów 2019 roku, bez względu na specjalizację. Debiutanci to z kolei sklepy, które dołączyły do Opineo.pl w ubiegłym roku i już mogą pochwalić się uznaniem klientów.

Metodologia rankingu sklepów internetowych Opineo.pl została pozytywnie zaopiniowana przez firmę konsultingową Nielsen, która jest jego partnerem merytorycznym.

Zwycięzcy rankingu sklepów internetowych

W tym roku, by znaleźć się w ścisłej czołówce rankingu, trzeba było wykazać się średnią ocen nie niższą niż 4,92 punktu. O ostatecznym rozkładzie miejsc na podium przesądziła jednak liczba opinii – żeby zająć miejsce obok laureata, potrzeba było co najmniej 50 tysięcy nowych recenzji. W pierwszej dziesiątce znalazły się też sklepy, które zdobyły, jednym wyjątkiem, co najmniej 30 tysięcy opinii.

Jeśli zakupy, to przede wszystkim w internecie

Zwykło się już mawiać, że jeśli czegoś nie ma w internecie, to nie istnieje. Wkrótce zaczniemy natomiast twierdzić, że jeśli ktoś nie zacznie sprzedawać w sieci, to przegra walkę o klienta. W sklepach internetowych można już znaleźć prawie wszystko, co zgodnie z prawem da się sprzedawać w taki sposób. Dlatego na koniec tego roku padnie rekord: Polacy wydadzą do końca grudnia aż 50 mld złotych na produkty, które zamówią przez www.

Cyfrowych klientów w naszym kraju jest już ponad 15 mln.

Polska znajduje się na 13. miejscu w zestawieniu najszybciej rosnących rynków e-commerce na świecie. W latach 2018-2022 jego wartość ma się zwiększyć w naszym kraju o 23 mld złotych. To sporo, bo jeszcze w 2015 r. wydawaliśmy w 12 miesięcy zaledwie 30 mld.

Ale w którym sklepie kupować? Jak rozpocząć sprzedaż przez sieć własnych produktów i usług? Ile to kosztuje i jak to zrobić?

