Influencerzy modowi w Polsce. W których social mediach są najbardziej aktywni? [Infografika]

Poczynania influencerów śledzi na Instagramie blisko 15 mln osób, liczba ta wzrosła w ubiegłym roku o ok. 550 tys., a co piąty influencer mający powyżej 15 tys. obserwujących posiada własną markę modową. To tylko niektóre fakty dotyczące polskiej społeczności influencerów modowych, pochodzące z raportu przygotowanego przez serwis GaleriaMarek.pl. Przeanalizowano w nim profile 111 influencerów modowych, 37 865 postów i 13 821 komentarzy. Twórców podzielono na cztery grupy: Tytanów (ponad 200 tys. obserwatorów), Osobowości Social Media (od 50 tys. do 200 tys. obserwatorów), Mikroinfluencerów (od 15 tys. do 50 tys. obserwatorów) oraz Wschodzące Gwiazdy (mniej niż 15 tys. obserwatorów).

Dzięki wsparciu kilkunastu milionów fanów, polscy influencerzy modowi z roku na rok coraz mocniej rozwijają skrzydła. Stają się internetowymi trendsetterami, którzy inspirują odbiorców i zachęcają duże marki do współpracy. Zasięgom popularnych twórców, zaangażowaniu fanów oraz komentarzom pod ich postami przyjrzała się GaleriaMarek.pl.

Na zawartość naszych szaf wpływają także treści podpatrzone w mediach społecznościowych – zwłaszcza tych, które swoją popularność opierają na przekazie wizualnym. Według sprawozdania Digital 2020, aż 7 na 10 światowych influencerów tworzy treści związane z modą, urodą lub stylem życia. Niezależnie od szerokości geograficznej, internetowi twórcy są istotnym elementem kampanii promocyjnych nowych kolekcji odzieżowych. Ich imponujące zasięgi to nie wszystko. Największą wartość ma przyjazna relacja z fanami, budowana przez lata.

Najpopularniejsze serwisy społecznościowe wśród influencerów

Najważniejszym medium społecznościowym dla branży modowej pozostaje Instagram. Obecni są na nim wszyscy badani influencerzy. Wśród Tytanów na drugim miejscu znajduje się YouTube. Działa na nim aż 84% z nich. Dla porównania, aktywność Mikroinfluencerów i Wschodzących Gwiazd we wspomnianym serwisie wideo nie przekracza 20%. Dla nich drugą najistotniejszą po Instagramie platformą jest Facebook.

Coraz większą rolę w świecie mody zaczyna odgrywać TikTok. W zeszłym roku profil w tym medium posiadał prawie co drugi Tytan. To właśnie topowi influencerzy najbardziej czujnie obserwują zmieniający się krajobraz social mediów. Blisko co trzeci z nich aktywnie prowadzi konta na Instagramie, Facebooku, YouTubie i TikToku.

Analiza komentarzy pod instagramowymi postami Tytanów wykazała, że aż 98% z nich ma pozytywny wydźwięk. Komplementy, podziękowania i życzenia królują m.in. na profilach Joanny Kuchty, Tamary Gonzalez Perei czy Radka Pestki.

Marki własne polskich influencerów

Popularne profile na Instagramie umożliwiły wielu influencerom wystartowanie z autorskimi markami modowymi. Ubrania sprzedaje nie tylko Julia Kuczyńska czy Jessica Mercedes. Z badania wynika bowiem, że co piąty twórca mający powyżej 15 tys. obserwujących uruchomił własny sklep z odzieżą lub akcesoriami.

Stereotyp influencera

Modowy twórca internetowy to nie tylko młoda kobieta. Stereotypy łamie chociażby grupa silver influencerów. Blogerzy tacy jak Krystyna Bałakier, Aprilstyle Fashion czy Styleman udowadniają, że moda to pasja, na którą nigdy nie jest za późno.

Instagram pęka również od męskich stylizacji. Obok wspomnianego wcześniej Radka Pestki oraz Sebastiana Chłodnickiego, cenionego za magiczne zdjęcia z podróży, uwagę zwraca na przykład strażak i trendsetter Stasiu Świerk. Tajniki elegancji przybliża między innymi Jakub Roskosz, a Ekskluzywny Menel dzieli się z Polakami bardziej casualowymi lookami.

Aby sprawdzić, jak działają influencerzy modowi w polskim Internecie, wzięto pod lupę profile 111 z nich. W zależności od liczby obserwatorów na Instagramie, podzielono je na cztery grupy: Tytanów, Osobowości Social Media, Mikroinfluencerów oraz Wschodzące Gwiazdy. Badanie objęło także 37 865 postów. 64% z nich pochodziło z Instagrama, 26% z Facebooka, a pozostałych 10% – z blogów. Przyjrzano się również 13 821 pozostawionym komentarzom.