Jak dobrze skonfigurować pixel konwersji Facebooka i w czym on może pomóc?

Do czego potrzebny jest Pixel? Pixel Facebook’a jest narzędziem mierzącym ruch na Twojej stronie i jest niezbędny do zaimplementowania, jeśli planujesz prowadzić kampanie na Facebook’u. Co zyskasz instalując go w swojej witrynie? Poznasz liczbę odwiedzin witryny, wyświetleń stron produktowych, zakupów, wysłanych formularzy kontaktowych. Dzięki dostarczonym informacjom, będziesz w stanie zbudować niestandardowe grupy odbiorców (np osób, które były na konkretnej podstronie) oraz budować kampanie remarketingowe (w tym remarketingu dynamicznego).





Konfigurowanie podstawowego kodu Pixela

Pierwszym krokiem jest utworzenie Piksela. Wejdź do zakładki „Piksele” w menedżerze firmy:

Następnie kliknij „Utwórz piksel”:

Nadaj nazwę piksela (możesz zostawić domyślną) i wprowadź adres swojej witryny.

Po kliknięciu kontynuuj, zostaniesz zapytany o to, w jaki sposób chcesz zainstalować piksela w witrynie. Jeśli zdecydujesz, że zainstalujesz go ręcznie, wyświetli Ci się podstawowy kod. Ten kod zawiera w sobie tylko zdarzenie PageView, czyli wyświetlenie strony. Zdarzenie, to konkretne działanie, może nim być również dodanie do koszyka w witrynie czy kliknięcie w numer kontaktowy. To, jakie zdarzenia będziesz mierzyć, zależne jest od branży Twojej firmy.

Podstawowy kod piksela; w ramce zaznaczono ID piksela oraz zdarzenie PageView.

Utworzony kod możesz wdrożyć samodzielnie (wkleić kod do witryny nad znacznikiem </head>) lub wysłać w e-mailu jako instrukcję dla programisty.

Przydatnym narzędziem do kontrolowania piksela na stronie jest wtyczka „Facebook Pixel Helper”, dostępna do pobrania w rozszerzeniach Chrome. Wtyczka rozpoznaje, które zdarzenia zostały wywołane na stronie.

Powyższy screenshot został wykonany na podstronie produktowej (aktywny ViewContent oznacza wyświetlenie produktu).

Konfigurowanie Pixela dla e-commerce

W e-commerce najbardziej interesujące są działania (zdarzenia) użytkowników podjęte wobec produktów, czyli ViewContent, AddToCart, Purchase. Co one oznaczają? ViewContent uruchamia się na każdej podstronie konkretnego produktu, AddToCart uruchamia się w momencie dodania produktu do koszyka, a Purchase, gdy użytkownik dokona zakupu.

Kody do poszczególnych zdarzeń znajdziesz w ustawieniach Piksela:

Istnieją dwie możliwości dodania kodów zdarzeń – ręcznie, wklejając do kodu witryny lub korzystając z narzędzia konfiguracji. Drugi sposób będzie szczególnie przydatny dla osób, które nie mają możliwości zmiany kodu witryny (lub konfiguracji poprzez GTM) i omówimy go w dalszej części artykułu.

Istotnym jest, aby do zdarzeń dołączyć odpowiednie parametry:

value – przekazuje wartość produktu,

currency – przekazuje kod waluty,

content_ids – przekazuje ID produktu ,

content_type – rodzaj zawartości; w przypadku pojedynczego produktu umieść product, dla różnych wariantów produktów product_group,

content_name – przekazuje nazwę produktu.

Przykładowy kod dla zdarzenia ViewContent.

Zdarzenie ViewContent z zaciągniętymi parametrami ze strony.

Parametr content_ids jest szczególnie istotny jeśli planujesz emitować reklamy dynamiczne – przekazywana wartość content_ids konkretnego produktu, musi być tożsama z identyfikatorem zawartości w katalogu produktowym.

Zdarzenie ViewContent, powinno być umieszczone na wszystkich stronach produktowych, AddToCart po kliknięciu „Dodaj do koszyka”, a Purchase na TYP po dokonaniu zakupu.

W jaki sposób możesz wykorzystać informacje zebrane przez piksela? Utwórz grupy niestandardowych odbiorców – osób, które przeglądały produkty, dodały do koszyka, dokonały zakupów, przeglądały produkty o wyższej wartości i kieruj do nich reklamy zachęcające do dalszych działań.

Konfigurowanie Pixela dla usług

Na stronie internetowej dla firmy w branży usług, bardziej istotne będą wszelkie interakcje dążące do kontaktu – kliknięcia w numer telefonu, w adres e-mail, wysłanie formularza z podstrony kontakt. Warto zaimplementować takie zdarzenia jak: Lead, Contact, SubmitApplication. Najprościej jeśli posłużysz się wspomnianym już narzędziem konfiguracji zdarzeń (uwaga – musisz mieć dostęp administratora do piksela, żeby skorzystać z tego narzędzia):

Po wpisaniu adresu URL witryny internetowej i kliknięciu kontynuuj, zostaniesz przekierowany na swoją stronę, a w lewym górnym rogu zobaczysz następujące okienko:

Wybierz „monitoruj nowy przycisk” – zostaną podświetlone przyciski możliwe do otagowania. W naszym przypadku są to pozostałe numery telefonów i konkretne podstrony.

Po kliknięciu w konkretne miejsce na stronie wyświetli się opcja wyboru zdarzenia, zaznacz właściwe i potwierdź:

Utworzone zdarzenia mogą posłużyć do optymalizacji kampanii lub utworzenia niestandardowych grup odbiorców.

Konwersje niestandardowe

Jeżeli nie masz możliwości implementacji zdarzenia standardowego, możesz stworzyć konwersję niestandardową i później optymalizować pod nią kampanie reklamowe. Zrobisz to w narzędziu „Konwersje niestandardowe”:

Przykładowo – chcesz skonfigurować niestandardową konwersję „Lead”, gdy ktoś prześle formularz na stronie. Twoja strona internetowa jest tak skonstruowana, że po wysłaniu formularza wyświetla się thank you page z adresem URL zawierającym, np. „form-send”. Kliknij „utwórz niestandardową konwersję” i wypełnij pola.

Konwersje niestandardowe służą także do mierzenia bardziej konkretnych działań klientów. Przykładowo, stwórzmy konwersję niestandardową ze zdarzenia „zakup” dla zakupów o wartości wyższej niż 500 zł:

Testowanie Pixela

Jeśli chcesz sprawdzić czy poprawnie wdrożyłeś wszystkie zdarzenia, przejdź do narzędzia „Testowanie zdarzeń”:

Następnie wpisz adres swojej witryny i kliknij „otwórz”. Wykonuj różne działania na stronie – przeglądaj produkty, dodawaj do koszyka, wykonaj próbną konwersje. Wszystkie działania powinny się pojawiać w oknie testowym:

Pamiętaj, nie uruchamiaj kampanii optymalizowanej pod konkretne zdarzenia, dopóki piksel nie zbierze wystarczającej ilości danych.

