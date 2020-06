Jak krok po kroku zaplanować i ustawić transmisje online na Facebooku?

Wideo w social media generuje wielokrotnie więcej zaangażowania niż teksty i grafiki razem wzięte. Ruch w sieci związany z filmami stale rośnie. A obecna sytuacji izolacji społecznej związanej z pandemią koronawirusa jeszcze wzmogła ten trend.

Klienci, zmuszeni do pozostania w domu przez blisko 3 miesiące, nie mogąc zaspokoić swoich potrzeb fizycznego kontaktu z produktem oczekują, że marki zapewnią im inne doświadczenia. Dlatego już teraz mówimy o nowym brand experience realizowanym w świecie online.

Dlaczego warto wybrać Facebook LIVE

Nic tak dobrze nie pokazuje produktu, nie objaśnia wątpliwości jak rozmowa na żywo. Dzięki transmisjom live możesz załatwić wiele dotychczasowych potrzeb w nowy sposób: prezentacja produktu, rozpakowanie produktu, prezentacja zalet i sposobu użycia, odpowiedź na nartujące pytania. To jak pogawędka z klientem w sklepie czy biurze. Tylko w nowych warunkach i bez względu na odległość.

Sposób działania z live’ami nie różni się tak mocno od technik, które stosujemy przy tzw. zwykłych postach, aby nadać im rozmachu i zasięgu.

Najważniejsze są starannie zaplanowane działania, sam format jest dość intuicyjny i trudno zrobić poważne błędy.

Użytkownicy chętnie wybierają live’y zamiast tradycyjnej telewizji dzięki ich spontaniczności i autentyczności:

87% chętnie ogląda materiały z backstage’u tworzenia live’a,

82% użytkowników preferuje live niż czytanie posta,

75% osób na wysokich stanowiskach w firmach ogląda live’y biznesowe statystycznie raz w tygodniu,

59% z nich przyznaje, że chętniej ogląda live’y, niż czyta wpisy.

Planowanie live

Na tym etapie jest kilka ważnych zadań, które musisz wykonać, by uzyskać maksymalne efekty.

Promocja we własnych kanałach on-line.

Wykorzystaj grupy, profil osobisty, mailing, messenger, popup na stronie www. Powiadom, że organizujesz transmisję, abyś miał odpowiednio dużą publiczność. Zasięgi zdobywane podczas samej transmisji, to zdecydowanie za mało.

Zapowiedź live przy pomocy wydarzeń, grup, postów.

Wykorzystaj dostępne formaty w systemie facebooka. Zróżnicowanie komunikacji jest dobre także dla utrzymania atrakcyjności. Post zapowiadający live warto dodatkowo promować, aby pozyskać uczestników spoza Twoich fanów.

Przygotowanie agendy oraz sposobów na aktywizację widzów

Przygotuj scenariusz, lub główne punkty, które chcesz poruszyć. Pamiętaj, transmisja live to nie wystąpienie. To rozmowa na żywo z odbiorcami. Bądź gotowy na moderację. Tylko wtedy, kiedy przygotujesz sobie tematy do dyskusji, wyciągniesz największe benefity z tego formatu, czyli zaangażowanie i zasięgi.

Przygotowanie techniczne (o tym za chwilę więcej).

I co bardzo ważne w trakcie.

Przygotuj listę miejsc, gdzie umieszczony zostanie link do live (grupy, crosspostowanie, profile osobiste).

Jak zebrać publiczność?

Odniesiesz sukces, kiedy zgromadzisz odpowiednio duże grono osób oglądających i komentujących Twoją relację. Dlatego niezwykle istotne jest odpowiednie zapowiadanie i promowanie zapowiedzi live.

Dobrym pomysłem jest zaplanowanie live’a. Wtedy uczestnicy mają opcję włączenia przypomnienia, kiedy transmisja wystartuje.

Do tego będzie potrzebne zewnętrzne narzędzie - typu OBS Studio. Zainstaluj je na komputerze. Wejdź w „Narzędzia do publikowania” na Twoim fanpage’u.

Pobierz klucz transmisji strumieniowej i wklej go do programu OBS Studio.

Wykonaj kroki:

Pobierz program OBS Studio. Udostępnij aplikacji kamerę, mikrofon i widok prezentacji z ekranu. Wejdź w narzędzia do publikowania -> transmisje na żywo. Wklej klucz transmisji strumieniowej z Facebooka do OBS. Sprawdź na Facebooku, czy widzisz podgląd swojej transmisji.

Jeśli tak, to masz wszystko, by robić w pełni profesjonalne transmisje live.

Skorzystanie z zewnętrznego narzędzia jest oczywiście opcjonalne.

Konfiguracja transmisji wideo na żywo

Wybierz opcję Narzędzia do publikowania na swojej stronie na Facebooku.

W obszarze Filmy kliknij pozycję Biblioteka filmów.

Kliknij + Na żywo, aby rozpocząć konfigurowanie posta na żywo.

Przejdź do posta i wybierz miejsce publikacji transmisji na żywo.

Możesz ją opublikować na osi czasu, w grupie lub na zarządzanej przez siebie stronie.

W edytorze posta można podjąć kilka działań, np.:

Dodaj samopoczucie lub zajęcie.

Dodaj tekst lub informacje na temat transmisji.

Zamelduj się.

Ustaw ograniczenia dla grup odbiorców – według wieku, płci, lokalizacji lub języka.

Dodaj ikonę uścisku ręki do materiałów powiązanych z marką.

Dodaj tytuł.

Dodaj Znaczniki.

Użyj adresu URL serwera i klucza transmisji strumieniowej z oprogramowania do kodowania. Włącz bezpieczne połączenie.

Skopiuj i wklej adres URL serwera oraz klucz do oprogramowania kodującego.

Każdy program kodujący ma własną konfigurację. W większości przypadków należy znaleźć i edytować ustawienia transmisji strumieniowej oraz skonfigurować niestandardowy serwer transmisji strumieniowej lub serwer RTMP

Kliknij przycisk Transmisja na żywo.

Kliknięcie opcji Rozpocznij transmisję na żywo niezwłocznie spowoduje rozpoczęcie transmisji posta na żywo.

Po zakończeniu transmisji nagranie filmu zostanie opublikowane na fanapge. Kliknij, jeśli chcesz osadzić wideo w witrynie internetowej za pomocą kodu HTML

Co jest jeszcze ważne?

Transmisja na żywo powinna wynikać z planu komunikacji w social media i odnosić się do potrzeb odbiorców. Powinna także realizować konkretny cel, np. budowanie pozycji eksperta, prezentowanie produktów czy usług lub sprzedaż.

Miejsce realizacji live

To, gdzie nagrywasz, ma ogromny wpływ na to, jakiego sprzętu możesz lub powinieneś użyć. Jeśli jesteś na zewnątrz i chcesz nagrać transmisję w środku miasta czy parku, podczas ruchu musisz pamiętać o stabilizacji kamery.

Jeśli natomiast Twoim studio live’a jest biuro, to masz znacznie więcej możliwości. Wykorzystaj zewnętrzny program i urozmaić transmisję grafikami. Skorzystaj z kamery komputera, albo podłącz zewnętrzną.

Popatrz, czy otoczenie wokół Ciebie jest atrakcyjne. Zastanów się, jaki wizerunek chcesz budować. Może są elementy dekoracji, które dodatkowo wspomogą Twój przekaz. Jeśli nagrywasz z domu, zwróć uwagę, czy w tle za tobą, nie ma np. rozwieszonego prania.

Światło zawsze ustaw przed sobą. W innym ustawieniu twarz będzie wyglądał nienaturalnie.

Rozważ zainwestowanie w mikrofon zewnętrzny. Jakość dźwięku podczas transmisji jest jeszcze ważniejsza niż wizja. Kiedy odbiorca widzi doskonały obraz, ale nie słyszy, co masz do powiedzenia, najprawdopodobniej zrezygnuje z oglądania transmisji.

Z komórki czy laptopa?

Transmisja na żywo prowadzona ze smartfona służy do krótszych relacji. Ich zaletą jest to, że taką transmisję wykonasz niemal z każdego miejsca, w którym masz dostęp do internetu. Wystarczy na fanpage’u wybrać odpowiednią opcję.

O czym należy pamiętać:

sprawdź jakość internetu,

naładuj telefon,

sprawdź, czy masz wolne miejsce w pamięci smartfona, ponieważ film zajmie kilka MB lub więcej,

mów głośno, aby szum z otoczenia nie zakłócał jakości dźwięku,

pomyśl o stabilizacji – postaw telefon na statywie, oprzyj o stabilną podstawę lub umieść na selfiesticku,

jeśli prowadzisz transmisję w samochodzie, skorzystaj ze słuchawek z wbudowanym mikrofonem, wtedy unikniesz hałasu z wnętrza auta.

Kamera akcja – startujemy live!

Kiedy komunikat „na żywo” pojawi się na ekranie, pamiętaj o najważniejszych elementach:

przywitanie – zrób to kilkakrotnie podczas transmisji, ponieważ osoby będą dołączały w trakcie jej trwania,

poproś o udostępnianie posta live, zyskasz kolejnych widzów,

angażowanie publiczności – pytaj o proste rzeczy jak dobry odbiór transmisji oraz sprawy poruszane podczas spotkania,

sprawdzaj chat – odpowiadaj na pytania w trakcie i pamiętaj, aby po nagraniu wrócić do chatu i odpowiedzieć na wszystkie pytania,

na końcu podziękuj wszystkim i zachęć do wykonania pożądanej akcji (zostawienia komentarza, kliknięcia linku czy skontaktowania się z Tobą).

Co warto zrobić po wystartowaniu live’a?

Udostępnij link do transmisji na wydarzeniu, grupach czy fanpage’ach, którymi zarządzasz. Wyślij go także do bazy messengerowej czy e-mailowej. Warto też, aby podczas nagrania towarzyszyła Ci osoba, której obecność pomoże wszystko sprawnie przeprowadzić.

Jak nabrać odwagi?

Choć coraz częściej widujemy transmisje live, do pierwszego razu najtrudniej się przekonać. Wystąpień na żywo nie praktykujemy w zwykłych aktywnościach biznesowych. Największym wyzwaniem zwykle jest patrzenie w „oko” kamerki laptopa czy smartfona. Pamiętaj, po drugiej stronie są życzliwi ludzie, którzy czekają na ciekawe treści od Ciebie. A kluczowe jest dobre, merytoryczne przygotowanie. Sercem social mediów jest nie ilość fanów, a ich uwaga. Dzięki live, możesz jej zgromadzić znacznie więcej niż zwykłym postem. Czego Ci życzę.

Sylwia Dębowska-Lenart

CEO

Lenart Interactive