Mimo że Mark Zuckerberg ciężko pracuje nad tym, by poprawić wizerunek Facebooka tylko 19% amerykańskich użytkowników internetu w wieku 18 lat i starszych ufa tej korporacji. A wiadomość o grzywnie w wysokości 5 miliardów dolarów i planach na podział tego imperium nie pomagają tego zmienić.

Facebook jednak usilnie stara się przekonać użytkowników, że ochrona naszych danych leży mu na sercu. W marcu 2019 roku ogłosiła nawet woltę w kierunku prywatnej komunikacji. Plan, zgodnie z deklaracjami Zuckerberga, będzie oparty na zasadach takich jak szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie danych. Działania są jednak powolne, a idea poddawana w wątpliwość, bo nikt już chyba nie ma złudzeń, że Facebook nigdy tak naprawdę nie był darmowy i zawsze płaciliśmy mu naszymi danymi. Zresztą, nie wydaje się wcale, by - mimo takich deklaracji - zwiększony nacisk na rozwój Grup, sprawił, że News Feed stracił na znaczeniu.

Reklamy na Facebooku "zasilane" są danymi, na tym opiera się cały jego model biznesowy, więc trudno przypuszczać, by w tym zakresie coś się prędko zmieniło. Ciągle zmieniający się algorytm może jednak utrudniać markom nawiązywanie organicznych kontaktów z fanami i w ten sposób zmuszać ich do inwestowania w płatne formy promocji.

A tych jest już sporo. Obok tradycyjnych reklam graficznych, można skorzystać z reklam wideo, połączyć je w tzw. karuzelę lub kolekcję (w mobile'u), czy pokaz slajdów; oprócz tego jeszcze oczywiście "zwykłe" promowanie postów, a także reklamy w Stories. Dla początkujących ten zestaw może okazać się przytłaczający, dlatego warto eksplorować go małymi krokami i testować, które rozwiązania sprawdzą się najlepiej.

Od czego zacząć? O tym pisze Natalia Skrzypek, Social Media Stack Leader z Dentsu Aegis Network.

Natalia Skrzypek

Social Media Stack Leader

Dentsu Aegis Network

Zanim zaczniesz studiować porady i wskazówki dotyczące tego, od czego zacząć i jak skutecznie reklamować się na Facebooku – rozważ, czy to na pewno platforma dla Ciebie. W ostatnich latach media społecznościowe bardzo ewoluowały i mamy już całkiem szerokie i różnorodne portfolio globalnych platform. Facebook jako gracz, który torował drogę w kategorii wciąż jest niekwestionowanym liderem, ale nie dla każdego biznesu i dla wszystkich działań będzie to najbardziej efektywna platforma. Pamiętaj również, że obecność marki w social media to już nie tylko publikacja jakichś postów czy konkursy dla fanów, ale regularna, najczęściej oparta na wnioskowaniu z danych, statystykach i płatna forma lojalizacji pożądanego konsumenta – wymagająca codziennej pracy, analiz i zasobów.

#1 Po pierwsze, określ cel działań

W zależności od celu i potrzeby, możemy prowadzić działania wizerunkowe, działania pro i sprzedażowe, punktowe aktywności mające w krótkim czasie przynieść marce konkretną konwersję czy efekt. Bez określenia celu oraz dobrania odpowiednich narzędzi, komunikacja w ramach platformy będzie mniej efektywna. Pamiętaj, że clutter komunikacyjny, czyli liczba komunikatów z którymi styka się preferowany przez nas konsument, jest ogromna – im trafniej zaplanujemy komunikację, tym lepszy efekt osiągniemy.

#2 Po drugie, określ grupę docelową

Pomijam argument, że niezależnie od marki którą reprezentujemy czy produktów, które chcemy zareklamować, na pewno nie chcemy mówić do wszystkich – do młodych, rodziców, dziadków, osób mieszkających w Polsce, w Australii, na wsi czy w mieście. Jeszcze przed rozpoczęciem działań w mediach społecznościowych poznaj swojego konsumenta. Tego, na którym najbardziej Ci zależy, jak i tego, który już teraz interesuje lub kupuje Twoje produkty. W ramach natywnych i darmowych narzędzi wbudowanych w Facebooka, masz dostęp do pogłębionych statystyk na temat Twoich fanów, jak i w ogóle użytkowników platformy (Facebook Page Insights i Facebook Audience Insights) – korzystaj, analizuj i na tej podstawie twórz komunikację.

#3 Po trzecie, wybierz formaty, baw się formą

Różnorodność formatów i dostępnych opcji, które pomogą Ci mówić do konsumentów jest naprawdę imponująca. W zależności od wyżej określonych punktów #1 i #2, możesz korzystać z form od foto, video, poprzez content tworzony na żywo, czy przez influencerów aż po bardziej zaawansowane formy VR, 3D czy AR. Żeby w ogóle zgłębić możliwości i zaplanować efektywną w formie i przekazie komunikację (a co się z tym wiąże również i dostępnym budżecie) polecam skorzystać z oficjalnych poradników i inspiracji Facebooka. I pamiętaj, faktycznie social media rządzą się swoimi prawami i im większa kreatywność, tym łatwiej przykuć wzrok odbiorcy, scrollującego masę contentu palcem po ekranie smartfona, ale tak jak w każdym innym medium łatwo przedobrzyć. Ważne, żeby przekaz był dopasowany do Twojej marki, wiarygodny i zrozumiały.

#4 Po czwarte, promuj się!

Social media, a co za tym idzie również Facebook, już dawno przestały być medium, w którym po prostu wrzucamy ładne posty i liczymy na zaangażowanie oraz zainteresowanie naszym produktem przez fanów. Social media traktujmy jak każde inne medium, w którym za efektywną i widoczną obecność trzeba po prostu zapłacić. Formaty reklamowe, zaplanowany zasięg i optymalizacja działań reklamowych to kluczowe elementy skutecznej komunikacji na Facebooku.

#5 Po piąte, obserwuj, wyciągaj wnioski, optymalizuj i modyfikuj!

Żeby zacząć działać na Facebooku, faktycznie trzeba najpierw zasięgnąć wiedzy teoretycznej, przerobić poradniki, wskazówki i inspiracje. Zacząć metodą prób i błędów, testów. W mojej ocenie najbardziej kluczowe jest jednak, żeby po przyjętej i wdrożonej strategii działania, cały czas obserwować – efekty, analizować zachowania i reakcje konsumentów, testować różnorodne formy komunikacji, optymalizować, wyciągać wnioski często również korzystając z zewnętrznych narzędzi do monitoringu czy social listeningu. Po co? Właśnie po to żeby po fazie początkowej wdrożyć i realizować te najbardziej efektywną strategię w zależności od postawionego na początku drogi celu.

I pamiętaj!

Social media to najbardziej dynamiczne medium, z co chwila pojawiającymi się nowymi platformami, formatami, trendami, z dość nieprzewidywalnym acz świadomym konsumentem, czerpiące z dynamicznie postępujących rozwiązań technologicznych i zmieniających się zachowaniach szczególnie młodych, pokolenia Z. Dlatego jak w banku masz to, że zaplanowana i przetestowana strategia obecności marki na Facebooku co chwila będzie wymagała korekty toru czy modyfikacji. Działaj, ale miej oczy otwarte.