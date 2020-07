Jak sprzedawać na Instagramie?

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Nic tak nie sprzedaje jak… relacje. Szczególnie - te instagramowe, więc jeśli prowadzisz sklep on-line i chcesz sprzedawać więcej, podpowiem ci, jak wykorzystać sprzedażowy potencjał tej platformy i inspirować klientów do zakupu. Poniżej krótki przegląd narzędzi, które pomogą we wspieraniu biznesu z kategorii e-commerce.

Instagram Shopping

Ustawienie konta jako konta firmowego pozwala właścicielom sklepów internetowych na konfigurację funkcji Zakupów na Instagramie. Umożliwia to klientom dokonanie zakupu produktu za pośrednictwem kilku kliknięć. Będą oni mogli przeglądać katalog produktów bezpośrednio na Instagramie, bez wychodzenia z aplikacji. Instagram oferuje szybki i wygodny dostęp do przeglądania produktów; ich różnych wariantów kolorystycznych, modeli oraz cen. Teraz już tylko jedno tapnięcie dzieli użytkownika od odkrycia twojego produktu do jego zakupu.

Przeglądanie produktów w ulubionej aplikacji i możliwość szybkiego przejścia do e-sklepu zwiększa prawdopodobieństwo zakupu impulsowego. Dla użytkowników liczy się przyjemność zakupów i wygoda transakcji, dlatego platforma taka jak Instagram, czyli miejsce, w którym przeglądają ciekawe dla nich treści, podglądają trendy i wchodzą w dyskusje, jest jednocześnie najlepszym miejscem do zakupu interesujących ich produktów.

Funkcja Zakupów na Instagramie i oznaczania produktów w postach nie jest nowością, jednak pomimo jej zalet, nie jest wykorzystywana powszechnie przez sklepy internetowe.

Aby móc skorzystać funkcji Zakupów na Instagramie, konto musi być:

oznaczone jako konto firmowe;

kwalifikować się do zakupów na Instagramie (m. in: sprzedawane towary muszą być produktem fizycznym).

połączone ze stroną na Facebooku;

połączone z katalogiem produktów na Facebooku.

Warto wiedzieć: Po konfiguracji Zakupów na Instagramie, w panelu Facebookowym Managera Reklam możesz utworzyć grupę odbiorców, która przeglądała produkty na Instagramie i wracać do nich z innymi komunikatami reklamowymi.

Interaktywne ankiety w Stories

Użytkownicy kochają Stories. Ten format umożliwia nadanie kreacjom reklamowym interaktywnego charakteru. W jego ramach można tworzyć ze zdjęć i grafik pokazy slajdów, dodawać elementy tekstowe oraz je animować - bez pomocy Graphic Designera. W Zestawie kreatywnym do tworzenia filmów dostępnych jest kilka gotowych szablonów, za pomocą których w prosty sposób stworzymy atrakcyjną kreację gotową do zamieszczenia w Relacji.

Stories to również elementy angażujące i pomagające skupić uwagę użytkownika na produkcie na dłużej – należy do nich m.in. interaktywna naklejka w formie ankiety, która może dotyczyć produktu. Użytkownicy mogą wejść w interakcję z kreacją, wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji w ankiecie, a potem przesunąć w górę, by przejść na stronę www i uzyskać więcej informacji o produkcie - właśnie ten element interakcji sprawia, że ich zainteresowanie produktem rośnie. Wyniki ankiet mogą posłużyć nam natomiast w przyszłości do planowania dalszych działań reklamowo-sprzedażowych.

Warto wiedzieć: Jak utworzyć interaktywną reklamę w Stories? W Managerze Reklam, na poziomie tworzenia zestawu reklam, zaznaczmy “Instagram Stories” jako jedyne umiejscowienie reklamy.

Następnie, na poziomie tworzenia kreacji reklamowej - zaznaczmy “dodaj ankietę interaktywną” i wypróbujmy naklejkę z pytaniem do użytkownika. Istnieje także możliwość “przesuwania” naklejki po swojej kreacji.

Reklamy na Instagramie w formie kolekcji

Kolekcja jest formatem reklamowym umożliwiającym użytkownikowi poznawanie i przeglądanie produktów sklepu bezpośrednio na Instagramie. Pojawia się w formie prostego, pełnoekranowego „pulpitu”.

Warto wiedzieć: W feedzie aktualności Instagrama reklama posiada główny, wybrany przez nas obraz lub film oraz 3 kafelki z produktami, które można ustawić ręcznie, bądź wybrać opcję zaciągania dynamicznego - na poziomie tworzenia kreacji.

Zastosowanie formatu kolekcji prezentuje ofertę sklepu w przejrzysty i atrakcyjny wizualnie sposób. Format kolekcji można stworzyć optymalizując reklamy pod 4 cele reklamowe: ruch, konwersje, sprzedaż z katalogu oraz wizyty. Kolekcja jest dostępna jedynie na urządzeniach mobilnych.

Reklamy w Eksploruj

„Eksploruj” pozwala na pojawienie się z reklamą nie tylko w feedzie Aktualności, ale również w innym miejscu, w którym użytkownicy przeglądają interesujące ich treści. Na karcie “Eksploruj” widoczny jest pasek nawigacyjny, zawierający skróty do “IGTV”, do “sklepu”, a także kanałów dostosowanych tematycznie do zainteresowań użytkowników - np. “dekoracje”, “jedzenie”, “sztuka”, czy “podróże”.

Algorytm Instagrama na karcie „Eksploruj” wyświetla użytkownikowi treści najbardziej dostosowane do jego zainteresowań - wybierane są one na podstawie wcześniej polubionych postów, reklam, czy obserwowanych osób.

Warto wiedzieć: Aby utworzyć reklamę na karcie Eksploruj, na poziomie tworzenia zestawu reklam, należy wybrać “Karta Eksploruj na Instagramie” jako jedyne umiejscowienie:

Michalina Pałczyńska

Paid Social Media Specialist

Veneo