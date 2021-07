Kaufland debiutuje na TikToku i przedstawia wraz z influencerami nowe wyzwanie

Królowa okazji, fot. Kaufland

Wyzwaniem nawiązującym do nowego klipu „Królowa Okazji” Kaufland zadebiutował na TikToku, otwierając się tym samym na kolejny kanał komunikacji popularny szczególnie wśród nastoletniej grupy odbiorców. Sieć nawiązała współpracę z influencerami, których zadaniem będzie angażowanie użytkowników aplikacji poprzez różnorodne wyzwania. Na najlepszych czekają nagrody − vouchery na zakupy w sklepach Kaufland.

Debiut w nowym kanale społecznościowym jest kolejnym krokiem detalisty w kierunku wszechstronnej komunikacji. Do tej pory Kaufland był obecny w takich serwisach jak Facebook, YouTube, Instagram oraz LinkedIn. Pojawiając się na TikToku, sieć rozszerzyła grupę odbiorców treści przede wszystkim o nastolatków − głównych użytkowników tego kanału.

Na profilu detalisty poza spotami z udziałem „Królowej Okazji”, która promuje atrakcyjne ceny i szeroki asortyment sklepów Kaufland, dostępny jest również krótki filmik nagrany przez popularną parę influencerów @couplepower, zapraszający do śledzenia postów sieci i udziału w wyzwaniach.

Nowe wyzwanie

Marka opublikowała również pierwszy challange zaproponowany przez duet influencerów @przekosa oraz @duzychlopiec. Wyzwanie „Taniec Cheap Queen – Challenge” polega na wykonaniu w parze układu tanecznego, który w jak najlepszy sposób odwzoruje ten zaprezentowany w spocie marki „Królowa Okazji”. Konkursowy film powinien być również oznaczony za pomocą hashtagu #kauflandpolska. Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody w postaci vouchera o wartości 400 złotych na zakupy w sklepach sieci Kaufland. W najbliższym czasie na profilu marki pojawią się kolejne wyzwania.

- Jak pokazują badania, TikTok jest jedną z najpopularniejszych aplikacji wśród młodzieży w kraju. Już teraz z platformy korzysta ponad 3,8 mln internautów, z czego aż 90 procent stanowią osoby w wieku 9-18 lat. Aplikacja z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Dzięki atrakcyjnym formom prezentowania treści daje możliwość wyrażania siebie nie tylko użytkownikom indywidualnym, ale również brandom. Jako nowoczesna marka nastawiona na otwartą i angażującą odbiorców komunikację wykorzystujemy potencjał drzemiący w mediach społecznościowych, dlatego zdecydowaliśmy się zaistnieć na TikToku. Mamy nadzieję, że w ten sposób jeszcze skuteczniej dotrzemy z naszymi komunikatami do młodszej grupy odbiorców – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Oprócz angażujących treści odnoszących się do zabawy i czerpania radości z życia, tiktokowicze znajdą również nawiązania do tematów, które odgrywają w życiu nastolatków coraz większą rolę: troska o środowisko, zdrowe odżywianie, aktywny tryb życia czy idea zero waste. Za obsługę marki na TikToku odpowiada agencja Kamikaze.

Pobierz raport Content marketing 2021 i agencje content marketingowe