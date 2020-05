LubellaŁączy i gotuje z influencerami. Marka przypomina o ważnych wartościach

makaron, lubella, gotowanie, fot. congerdesign, pixabay

Marka Lubella wraz z agencją VMLY&R zachęca do pozostania w domach, jednocześnie ciesząc się smakiem wspólnego gotowania. W projekcie oznaczonym jako #LubellaŁączy biorą udział popularni polscy influencerzy, w tym "Podziarany Tata", Lara Gessler, czy Karol "Blowek" Gązwa. Za pomocą Instagrama od początku maja zachęcają Polaków do poznawania nowych przepisów oraz wspólnego gotowania w czasie kwarantanny, nie tracąc przy tym największej wartości posiłków - wspólnego celebrowania kulinarnych momentów. Akcja uświadamia również, że gotowanie jest łatwiejsze niż może się wydawać.

Gotowanie na ekranie smartfonu

Ogólnoświatowa kwarantanna zmieniła niemal każdą dziedzinę życia. Jedną z najbardziej dotkliwych zmian jest ograniczenie spotkań międzyludzkich. Media społecznościowe stały się w obecnych czasach jeszcze istotniejszym narzędziem w codziennej komunikacji. Najnowsza kampania #LubellaŁączy wykorzystuje narzędzia, jakie dostarcza jedna z najpopularniejszych aplikacji - Instagram. Zaproszeni do projektu influencerzy gotują ulubione dania z użyciem produktów Lubella. Wyjątkowość tej akcji polega na tym, że każdy z nich robi to na żywo na swoim kanale. Jednocześnie przekazują wartości płynące z własnoręcznie przygotowanych posiłków - idealnej formy spędzania wspólnego czasu na odległość. Akcja potrwa do końca maja bieżącego roku.

#LubellaŁączy i influencerzy

Do niedawna obiad w towarzystwie ulubionego influencera był luksusem do wylicytowania na aukcji charytatywnej lub wyjątkową nagrodą w konkursie dla nielicznych. Dziś - dzięki pracy Lubelli i agencji VMLY&R - influencerzy zapraszają do swoich kuchni rzeszę swoich obserwatorów i inspirują ich swoimi sposobami na wyjątkowe dania. W gronie domowych kucharzy znalazł się m.in. Jakub Urbaniak - bloger, szerzej znany jako "Podziarany Tata", który otworzył kulinarny cykl. Kolejni gospodarze i gospodynie transmisji live to m.in. Edyta Pazura, Lara Gessler, Karolina Gilon, Karol "Blowek" Gązwa, Ania Starmach, Krzysztof "Jankes" Jankowski, Damian Kordas oraz Agnieszka "Ciocia liestyle" Wilczewska.

200 tysięcy produktów dla dzieci od Lubelli

Temat najnowszej aktywacji łączy się również z działaniami CSR, które prowadzi marka. Lubella wspiera tych, dla których wspólny posiłek w gronie rodziny to nie element codzienności, a ogromne marzenie. Marka nieustanie monitoruje sytuację w Polsce i stara się pomagać, tym, którzy tej pomocy potrzebują. W Polsce jest bardzo dużo dzieci, które przebywają w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i innych. Takie miejsca potrzebują wsparcia, zwłaszcza podczas tego trudnego czasu. W ramach akcji #LubellaŁączy, firma przekazuje 200 tysięcy produktów dla dzieci z tych placówek. Do potrzebujących trafią makarony, płatki śniadaniowe, mąka i paluszki.

Za koncepcję kreatywną oraz realizację kampanii odpowiada agencja VMLY&R Poland.

