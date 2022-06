TikTok Avatars. Nowy sposób, aby podkreślić swoją indywidualność

TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok, globalna platforma rozrywkowa, wprowadziła TikTok Avatars - nową funkcję, dzięki której użytkownicy uzyskają jeszcze jeden ciekawy sposób na kreatywne wyrażenie siebie. Pozwala ona twórcom na stworzenie awatara, którego wygląd będą mogli spersonalizować, np. odpowiednio dopasować kolor włosów, makijaż czy dodatki, a tym samym podkreślić indywidualność każdego z użytkowników platformy.

TikTok od początku dba o to, aby każdy z użytkowników mógł być sobą i w pełni wykorzystywał swoją kreatywność na platformie. W związku z tym, firma wprowadziła globalnie nową funkcję TikTok Avatars. Dzięki niej użytkownicy będą mogli stworzyć własnego awatara, czyli swój graficzny odpowiednik, którego wygląd będzie można dopasować do indywidualnych preferencji.

– TikTok Avatars to kolejny krok w stronę podkreślenia indywidualizmu i charakteru każdego z twórców i użytkowników aktywnych na TikToku. Użytkownicy naszej platformy maja możliwość wyboru poszczególnych cech wyglądu, takich jak kolor i faktura włosów, ton skóry czy kolor oczu. Awatar może też nosić charakterystyczne okulary, garderobę, a także biżuterię. Dostępna baza atrybutów, z której zgodnie z własnymi fantazjami i potrzebami mogą korzystać nasi użytkownicy, sprzyja tworzeniu inkluzywnego i otwartego środowiska wypełnionego empatią. Już teraz udostępniamy pierwszą wersję TikTok Avatars, ale będziemy systematycznie rozwijać tę funkcję, aby nasi użytkownicy mogli w jak najpełniejszy sposób tworzyć i nawiązywać relacje – komentuje Paula Kornaszewska, Head of Operations TikTok CE.

TikTok zobowiązuje się do tworzenia inkluzywnej i różnorodnej platformy, co w tym przypadku wyraża się także w uwzględnianiu głosu użytkowników w trakcie całego procesu tworzenia nowej usługi. Poza informacjami zwrotnymi od użytkowników, TikTok wykorzystuje w projektowaniu nowej funkcji zaangażowanie grupy Creator Diversity Collective, aby zapewnić możliwie najszerszą gamę dodatków i opcji wyboru, by absolutnie każdy mógł odwzorować swój wygląd do detali.

Jak zacząć?

Aby stworzyć własny awatar, należy otworzyć sekcję efektów w aplikacji i wyszukać efekt Avatar. Z tego poziomu można spersonalizować zdjęcie, a gdy wybierzemy wszystkie elementy, aplikacja pozwoli na nagranie filmu, dzięki któremu awatar nauczy się gestykulować i poruszać tak jak użytkownik.