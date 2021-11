TikTok w liczbach. Kim jest jego statystyczny użytkownik?

Ile ma lat? Od kiedy jest na TikToku? Ile czasu spędza w aplikacji? Czy lubi reklamy? Kupuje czy tylko ogląda? Kim jest polski użytkownik TikToka i jaki ma potencjał zakupowy? Na te pytania w badaniu "Użytkownik TikToka w Polsce" odpowiada agencja OpenMobi.

Jeszcze kilka lat temu, gdy TikTok pojawił się w Polsce, mało kto postrzegał go jako miejsce, w którym warto szukać odbiorców produktów czy usług swojej marki. Platforma, która pozwalała na dzielenie się krótkimi formami wideo, była uznawana bowiem za chwilową modę i rozrywkę dla nastolatków. Sam TikTok niechętnie przyznawał wówczas, że korzystają z niego przede wszystkim osoby bardzo młode. Teraz profil użytkownika wygląda zgoła inaczej, a wraz z nim zmienił się potencjał reklamowy aplikacji.

Jak wynika z najnowszego raportu OpenMobi „Użytkownik TikToka w Polsce”, dominującą grupę na platformie stanowią obecnie młodzi dorośli, a więc osoby w przedziale 18-34 lat (60%). Tuż za nimi plasuje się młodzież w wieku 13-17 lat (34%). Z TikToka korzystają w głównej mierze kobiety, ale odsetek mężczyzn stale rośnie. W pierwszej połowie roku ich liczba zwiększyła się o 6%.

– Już blisko 8 milionów osób w Polsce aktywnie korzysta z TikToka. Nadal są to przede wszystkim reprezentanci pokolenia Z. Widać jednak, że użytkownicy dorośli, są bardziej świadomi i skorzy do zakupów. Warto podkreślić, że większość z nich jest związana z TikTokiem od dawna, co obala mit chwilowej fascynacji tym medium – mówi Marek Naruszewicz, CEO OpenMobi.

78% uczestników badania przeprowadzonego przez agencję deklaruje, że posiada aplikację od ponad roku (część ma ją już nawet 3 lata), a 66% spędza w niej więcej niż godzinę dziennie. Na TikToku szukają nie tylko rozrywki, ale także wskazówek i inspiracji przekazanych w prostej i interesującej formie. Najchętniej przeglądanymi treściami są więc taniec i śpiew (35%), tutoriale (22%) oraz challenge (19%).

Prawie wszyscy respondenci robią zakupy przez internet (94%). Najczęściej do wirtualnego koszyka wkładają ubrania (40%), kosmetyki (24%) i sprzęt elektroniczny (16%). Online odwiedzają przede wszystkim popularne sklepy sieciowe, jak H&M czy Sinsay w przypadku odzieży lub Rossmann, gdy szukają produktów kosmetycznych. W kategorii Meble niekwestionowanym faworytem jest natomiast Ikea. Za zakupy internetowe najchętniej płacą Blikiem (39%) oraz kartą (33%). Offline kupują głównie artykuły spożywcze. Kierują się wówczas do znanych dyskontów, jak Biedronka i Lidl czy sklepy Żabka.

Taki wniosek wyłania się z ostatniej części raportu OpenMobi, w którym agencja zaprezentowała podejście ankietowanych do reklam wyświetlanych na TikToku. Większość respondentów przyznała, że ogląda pojawiające się tam kampanie. Treści komercyjne oceniają jako bardzo autentyczne, mniej inwazyjne niż na innych platformach i ciekawe. Co więcej, prawie 1/3 badanych kupiła coś za sprawą takiej reklamy.

– TikTok ma ogromny potencjał reklamowy. Na przykład, w kategorii jedzenie szacowany jest on na 6,6 mln użytkowników, beauty i technologie to dotarcie rzędu 6,5 mln, dla mody i akcesoriów oraz gier można liczyć na 6-milionowe zasięgi – wylicza Marek Naruszewicz. – To także doskonałe miejsce do budowania świadomości marki, która zaprocentuje w przyszłości. Nic dziwnego, że firmy na całym świecie coraz liczniej zakładają swoje profile na platformie i wchodzą we współprace z influencerami z TikToka. Sztuką jest jednak robić to dobrze – dodaje.