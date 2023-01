Jurek Owsiak, 31. finał, fot. WOŚP

TikTok po raz pierwszy oficjalnie dołącza do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zachęca wszystkich swoich użytkowników do wzięcia udziału w niedzielnej zbiórce. Z tej okazji w aplikacji wprowadzano specjalny efekt wizualny 31. Finału WOŚP, a film z Jurkiem Owsiakiem powita każdego, kto w niedzielę uruchomi TikToka. Platforma rozrywkowa zachęca również swoją społeczność do stworzenia wideo promującego tegoroczną edycję akcji.

Dla TikToka i jego użytkowników nie ma rzeczy niemożliwych. A gdy w grę wchodzi szczytny cel, cała społeczność skupiona wokół tej globalnej platformy rozrywkowej rwie się do pomocy. Chcąc jeszcze bardziej zwiększyć zasięg najpopularniejszej w Polsce akcji charytatywnej, TikTok po raz pierwszy dołącza do grona patronów medialnych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, angażując i inspirując przy tym swoją społeczność.

WOŚP na TikToku

Każdy użytkownik TikToka będzie mógł w łatwy sposób wyrazić swoją solidarność z WOŚP i zadbać o to, by wieść o 31. Finale niosła się jak najdalej. Platforma rozrywkowa wprowadziła specjalny filtr w aplikacji. Użytkownicy mogą założyć wirtualne czerwone okulary kojarzone z Jurkiem Owsiakiem albo wziąć do ręki wygenerowaną cyfrowo puszkę Orkiestry. TikTok zaprasza również do nagrania wideo promującego niedzielny finał. Możliwości jest sporo i wszystko zależy od kreatywności twórców. Dodatkowo platforma zachęca do oznaczania tworzonych treści hasztagiem akcji #WOSP2023. Ponadto film z Jurkiem Owsiakiem powita każdego, kto w niedzielę uruchomi TikToka.

- Najbardziej gorące i wspaniałe bycie razem, aby nieść pomoc to oczywiście Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Potrzebna jest Twoja energia, Twój czas, Twoja radość, Twoja chęć pomagania. Razem z nami i z TikTokiem możesz sprawić nie tylko sobie, ale i innym ogromną radość, bo przecież pomaganie jest dziecinnie proste. Jedno słowo, jeden gest, a na końcu nawet złotówka wrzucona do puszki wolontariusza czyni ogromną i skuteczną pomoc. Nagraj się, pozdrów, bądź razem z nami! Graj z nami! - mówi Jurek Owsiak.

Gramy przeciwko sepsie

29 stycznia cała Polska zjednoczy się we wspólnej misji, aby rozprawić się z sepsą. To nie choroba, a efekt zbyt silnej reakcji układu odpornościowego na zakażenie. Co roku zbiera śmiertelne żniwo, choć wciąż brakuje precyzyjnych i aktualny danych na ten temat. W 2017 roku Światowa Organizacja Zdrowia podawała, że na świecie odnotowano 11 mln zgonów związanych z sepsą, co stanowiło prawie 20 proc. wszystkich globalnych zgonów. W tym samym roku niemal połowa wszystkich przypadków sepsy wystąpiła wśród dzieci.

W niedzielę tegoroczne hasło Finału WOŚP "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!" wybrzmi nie tylko w Polsce, ale i na świecie ze względu na liczną Polonię poza granicami kraju. Zaangażowanie społeczności TikToka może sprawić, że zasięg akcji będzie jeszcze większy niż zwykle.

