CTR z punktu widzenia SEO. Jak kształtują się obecne trendy?

komputer, google, internet, fot. Firmbee, pixabay

Zwykło się mówić, że „nikt nie zagląda na drugą stronę wyników wyszukiwania”, a wszystkie kliki zabiera TOP 10. Jednakże, jak pokazuje analiza przeprowadzona przez firmę Senuto, na przestrzeni lat wraz ze zmianami w wyglądzie wyników wyszukiwania, wartości CTR w zależności od pozycji mocno się zmieniały. Analizę przeprowadzono na bazie 8 452 951 fraz z 1 952 domen, a dane pochodzą z 365 dni wstecz od daty 12 kwietnia 2020 roku.

Czym jest CTR?

CTR (click-through rate) to wartość określająca stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń. Dla przykładu, jeśli serwis wyświetlił się w Google 1000 razy na frazę „rower górski” i przełożyło się to na 100 kliknięć (wejść na stronę), to CTR z SEO wynosi 10%. Z reguły im wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania, tym serwis osiąga wyższy współczynnik CTR na tę frazę.

CTR z SEO na frazy brandowe

• Pierwsza pozycja na frazy brandowe ma wyższy CTR na urządzeniach desktopowych. Wynika to z faktu, że wygląd wyniku brandowego na desktopie jest bardziej rozbudowany. Ma ona również zdecydowanie najwyższy współczynnik CTR, co jest naturalne, ponieważ wpisując nazwę brandu mamy najczęściej intencję wejścia na konkretny serwis.

• W przypadku dużych brandów w wynikach organicznych na mobile pojawia się również możliwość pobrania aplikacji mobilnej. W przypadku takich firm jak Zalando, gdzie użycie aplikacji jest duże, może to znacznie wpłynąć na liczbę zapytań dla fraz brandowych na mobile.

• W przypadku wyników mobilnych około 9,90% użytkowników przechodzi na drugą stronę wyników wyszukiwania, w przypadku wyników desktopowych 7,60%.

CTR z SEO na frazy niebrandowe

• Z danych wynika, że pierwsza pozycja wcale nie zapewnia 3 razy większego ruchu niż pozycja 2. W przypadku ruchu desktopowego to 72% więcej ruchu, a w przypadku mobile 48%.

• Czasy, gdy pierwsza pozycja generowała 40-50% CTR, bezpowrotnie minęły. Ewolucja wyglądu wyników wyszukiwania i zachowań użytkowników sprawiła, że dziś pozycja 1 generuje CTR na poziomie nieco ponad 20%.

• Google oferuje coraz bardziej rozwinięte wyniki wyszukiwania, a my jako użytkownicy wyszukiwarki zmieniliśmy nieco swoje zachowania. Obecnie chętniej wpisujemy bardziej konkretne zapytania, a w poszukiwaniu informacji zaglądamy niżej w wyniki wyszukiwania.

• 12,30% użytkowników w przypadku urządzeń desktopowych zagląda na drugą stronę wyników wyszukiwania, a 15,4% czyni to na urządzeniach mobilnych.

CTR a długość zapytania

Długość zapytania w kontekście zachowań użytkowników jest bardzo znacząca. Kieruje nami inna intencja, kiedy wpisujemy w Google frazy krótkie (mało konkretne) i inna, gdy zapytania składają się z wielu wyrazów (są bardziej konkretne).

• Jak widzimy, im krótsze frazy tym niższy CTR. Frazy jednowyrazowe tylko w przypadku 46,02% wyszukiwań notują kliknięcia (ponad 54% zapytań to zero-click searches czyli wyszukiwania podczas których użytkownik nie klika w żaden wynik).

• Im dłuższe jest zapytanie, tym więcej wyników przeglądają użytkownicy. Zapytania krótkie praktycznie nie notują kliknięć w drugiej dziesiątce.

• Warto zwrócić uwagę na sumy CTR dla poszczególnych długości. W przypadku fraz o długości powyżej 4, sumaryczny CTR dla TOP20 wynosi >100%. Oznacza to, że użytkownicy zazwyczaj przeglądają >1 wynik. Może to wynikać z faktu, że w przypadku długich zapytań szukają oni szczegółowych informacji, co wymaga głębszego researchu.

• Im krótsze zapytanie, tym więcej snippetów pojawia się w wynikach wyszukiwania. Sprawia to również, że CTR dla krótszych zapytań jest niższy.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że pozycja numer 1 w wynikach wyszukiwania jest świętym Graalem SEO. W wielu przypadkach już tak nie jest.

