Jak wybrać frazy kluczowe, które mają największą szansę zwiększyć ruch na Twojej stronie?

Jednym z często wymienianych celów działań content marketingowych jest zwiększenie ruchu organicznego na danej domenie. Jeśli prowadzisz biznes, to oprócz wizyt na stronie interesują Cię jeszcze działania podjęte przez odwiedzających, czyli krótko mówiąc – konwersja. Jak więc sprowadzić na stronę użytkowników, którzy mogą stać się klientami? Odpowiedzią mogą być dobrze dobrane słowa kluczowe.

Frazy kluczowe to zapytania do wyszukiwarki, które pomagają użytkownikom uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu, a stronom internetowym osiągnąć większą widoczność SEO. Bez dokładnego researchu słów kluczowych niezwykle ciężko będzie stworzyć treści, które przyniosą wartościowy ruch na Twoją stronę. Od czego zacząć, z jakich narzędzi korzystać i na co zwrócić uwagę podczas dobierania słów kluczowych? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w poniższym artykule.

Gdzie możesz umieścić słowa kluczowe?

Pierwszym miejscem, w którym możesz publikować treści targetujące wybrane frazy kluczowe są podstrony sprzedażowe – np. kategorie produktów w przypadku e-commerce lub landing pages (strony docelowe), na których opisujesz swoją ofertę. Unikalne opisy tworzone w oparciu o najczęściej wyszukiwane frazy to klucz do wzmocnienia ważnych biznesowo podstron.

Innym miejscem do wykorzystania słów kluczowych jest blog. Może to być typowy blog firmowy lub inna forma sekcji contentowej na stronie, np. magazyn branżowy, dział poradników itp. Jeśli na Twojej stronie nie ma jeszcze bloga, to najwyższy czas, by go założyć! To idealne narzędzie nie tylko do zwiększania widoczności witryny, ale również kreowania wizerunku eksperta i budowania świadomości, która może być początkiem ścieżki zakupowej nowego klienta.

Blog firmowy może być świetnym wsparciem dla sklepu bądź podstron ofertowych. Warto już na samym początku rozróżnić teksty pisane na bloga oraz content na strony sprzedażowe. Dobór słów kluczowych również ma tutaj znaczenie – ale o tym w dalszej części poradnika!

Jak dobierać keywordy?

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wyszukać odpowiednie dla swojego biznesu frazy kluczowe i uniknąć częstych błędów popełnianych podczas tworzenia treści w oparciu o keywordy na stronę i bloga.

Poznaj branżę, zrób research tematów i wybierz narzędzia

Jeżeli nie jesteś początkującym przedsiębiorcą, na pewno zdążyłeś już poznać swoją branżę, konkurencję i odbiorców. Jeśli dopiero rozkręcasz własną stronę w sieci, zacznij od gruntownego researchu tematów związanych z Twoją ofertą i branżą. Pomogą Ci one określić problemy i potrzeby potencjalnych klientów, które możesz wykorzystać np. do stworzenia artykułu na blogu firmowym. W tym celu przejrzyj fora internetowe, grupy tematyczne na Facebooku czy uruchomioną niedawno polską wersję Quory. Każdy wyodrębniony wątek przeanalizuj pod kątem słów kluczowych – czy to powszechny problem, o którym ludzie szukają informacji w sieci? Czy może być powiązany z innymi tematami? Czy jesteś w stanie stworzyć na ten temat wyczerpujący i pomocny artykuł?

Lista takich tematów jest świetnym punktem wyjścia do researchu kluczowych fraz. Na tym etapie warto skorzystać z jednego z wielu narzędzi do wyszukiwania słów kluczowych, np.:

Senuto – platforma do planowania, monitorowania i optymalizacji marketingu w Google z nieustannie rosnącą bazą słów kluczowych;

– platforma do planowania, monitorowania i optymalizacji marketingu w Google z nieustannie rosnącą bazą słów kluczowych; Ahrefs – jedno z najlepszych narzędzi do analizy profilu linkowania, słów kluczowych, konkurencji i widoczności;

– jedno z najlepszych narzędzi do analizy profilu linkowania, słów kluczowych, konkurencji i widoczności; SEMrush – oferuje rozwiązania dla SEO, PPC, content marketingu, mediów społecznościowych i badań konkurencji;

– oferuje rozwiązania dla SEO, PPC, content marketingu, mediów społecznościowych i badań konkurencji; Keyword Tool – umożliwia łatwe i bezpłatne wyszukiwanie słów kluczowych w różnych językach (w wersji płatnej dostępnych jest więcej metryk i opcji);

– umożliwia łatwe i bezpłatne wyszukiwanie słów kluczowych w różnych językach (w wersji płatnej dostępnych jest więcej metryk i opcji); Google Keyword Planner – jedno z najpopularniejszych narzędzi wśród właścicieli stron internetowych; niestety pokazuje tylko zakresy SV i aby z niego skorzystać, musisz być czynnym reklamodawcą.

Większość tego typu narzędzi nie tylko pokaże Ci średnią miesięczną liczbę wyszukiwań danej frazy (Search Volume), ale też podpowie synonimy, wyszukiwane pytania zawierające keyword i sugestie innych słów kluczowych powiązanych z daną tematyką. Bardzo wygodną funkcją jest również eksport znalezionych fraz do pliku CSV czy Excela (z uwzględnieniem wybranych filtrów). To rozwiązanie, które pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu i wygodnie pracować na zebranej bazie.

Wykorzystaj dorobek konkurencji

Świetnym źródłem potencjalnych fraz kluczowych jest również analiza konkurencji. Niektóre narzędzia stosowane przez content marketerów umożliwiają porównanie profilu słów kluczowych Twojej strony z dowolną inną witryną. To dobry sposób, by znaleźć lukę, którą możesz wykorzystać w dalszych działaniach. Frazy, na które są widoczni Twoi konkurenci, a Ty nie, wskaże Ci np. Content Gap w Ahrefs, Analiza konkurencji w Senuto czy Keyword Gap w Semrush.

Zwróć przy tym uwagę na to, jakie konkretnie podstrony pozycjonują się na dane słowa kluczowe (czy są to wpisy blogowe, a może strony produktowe?) oraz oceń ich wagę w kontekście własnej domeny (czy to kluczowa fraza dla Twojego biznesu, a może mniej istotne zagadnienie?). Pamiętaj, że nie zawsze warto porównywać się z konkurencją 1:1.

Określ potencjał i konkurencyjność fraz

Nie zawsze fraza o najwyższym Search Volume będzie dobrym wyborem dla danego tematu czy podstrony. Jeśli nie masz jeszcze ugruntowanej pozycji w branży i dopiero startujesz ze stroną i blogiem, zacznij od mniej konkurencyjnych fraz – na przykład long taili, czyli tzw. fraz z długiego ogona. To nieco rzadziej wyszukiwane, ale za to bardziej precyzyjne zapytania, na które łatwiej będzie Ci się wypozycjonować. Ich dodatkowym plusem jest łatwiejsze odczytanie intencji użytkownika – np. “damskie buty nike do biegania” wyraźniej wskazują na chęć zakupu konkretnego produktu niż “buty nike”.

Zwróć też uwagę na pozostałe metryki, które analizują narzędzia. Wysoki cost per click (CPC) będzie podkreślał dochodowość danej frazy, ale i większą trudność w zdobyciu na nią wysokiej pozycji. Chociaż wartość ta odnosi się bezpośrednio do płatnych wyników wyszukiwania, na jej podstawie łatwo możesz ocenić, jak bardzo konkurencyjne jest dane słowo kluczowe.

Poszczególne narzędzia mają też własne wskaźniki, takie jak Keyword difficulty index (Ahrefs i Semrush) czy Competition (Keyword Tool) – one również pomagają określić trudność danej frazy kluczowej.

Uważaj na kanibalizację

Kanibalizacja słów kluczowych to problem wielu witryn, na których pojawia się dużo contentu w długim czasie. Żeby go uniknąć, podczas keyword researchu wprowadź wyraźne rozróżnienie na frazy sprzedażowe i informacyjne. Te pierwsze wykorzystasz do opisania swojej oferty (np. kategorii produktów w e-sklepie), a te drugie – do tworzenia contentu blogowego.

Jeśli nie masz pewności co do intencji użytkownika, możesz wpisać problematyczną frazę w wyszukiwarkę Google i zobaczyć, czy w wynikach jako pierwsze pojawiają się produkty (intencja zakupowa), czy raczej artykuły i poradniki (intencja informacyjna). Przykładowo: “kosmetyki samochodowe” to fraza, którą warto wykorzystać do optymalizacji podstrony z produktami do pielęgnacji karoserii w sklepie internetowym, a “woskowanie samochodu” lepiej sprawdzi się na blogu firmowym, np. do stworzenia praktycznego poradnika nt. woskowania.

Uważaj również na kanibalizację między tekstami blogowymi – to zwyczajne marnowanie potencjału słów kluczowych. Zamiast wielu krótkich i pobieżnych wpisów na podobne tematy, spróbuj stworzyć dłuższe, bardziej wyczerpujące poradniki lub tzw. clustery treści.

Słowa kluczowe to nie wszystko

Odpowiedni dobór słów kluczowych to dopiero połowa sukcesu – musisz jeszcze we właściwy sposób umieścić je w tekście. W przypadku podstron ofertowych keyword research powinien zostać wykonany już na poziomie projektowania architektury informacji – tak, aby wybrane frazy znalazły się w adresach URL i meta title. Przy pozostałych tekstach pamiętaj, by używać ich naturalnie, bez sztucznego upychania, a także w strategicznych miejscach na stronie. Główna fraza kluczowa, oprócz adresu URL, powinna znaleźć się także w tytule, przynajmniej jednym nagłówku drugiego rzędu oraz w treści artykułu.

Oprócz doboru słów kluczowych i właściwej optymalizacji contentu na stronie, zadbaj o promocję treści i linkowanie. Jeśli stworzyłeś naprawdę dobry artykuł czy kompleksowy poradnik – pochwal się nim światu! Wykorzystaj moc mediów społecznościowych lub odezwij się do portali branżowych. Dzięki temu zdobędziesz dodatkowy ruch na stronie i linki zewnętrzne, które wzmocnią pozycję Twojej strony. Sprawdza się tutaj powiedzenie, że „content jest królem, a jego promocja jest królową”.

Równie ważne jest linkowanie wewnętrzne – zarówno między tekstami blogowymi, jak i blogiem oraz podstronami ofertowymi. Używając odpowiednich anchor tekstów i strategii linkowania, możesz zauważalnie zwiększyć potencjał wybranych fraz kluczowych!

Podsumowanie

Keyword research to złożony proces, do którego warto podejść strategicznie i z pomysłem. Dobrze jest powtarzać go raz na jakiś czas, a także na bieżąco monitorować efekty prowadzonych działań – np. wykorzystując monitoring w Senuto lub śledząc pozycje wybranych zapytań bądź podstron w Google Search Console. Tylko w ten sposób uzyskasz pewność, że wybrane przez Ciebie frazy kluczowe są rzeczywiście odpowiednie dla Twojego biznesu, a wykonana praca nie idzie na marne.

Agnieszka Tokarska

Content Marketing Specialist

Elephate