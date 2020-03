Koronawirus w Google, czyli jak szukamy informacji o epidemii

Google | fot. Rajeshwar Bachu | Unsplash

Od kilku dni główną informacją, którą żyje cała Polska jest rozwój sytuacji związanej z koronawirusem. Warto przyjrzeć się w jaki sposób internauci szukają informacji za pomocą Google, ale też jak sama wyszukiwarka podchodzi do prezentowania wyników dla tak newralgicznych fraz. Działania Google w najbliższych dniach i tygodniach przynajmniej częściowo pokażą w jaki sposób w praktyce działa polityka promowania wiarygodnych eksperckich treści i walki z dezinformacją. Należy też pamiętać, że obecna sytuacja to nie tylko wzrost ruchu dla zapytań związanych z sytuacją epidemiologiczną. Jest to także ogromne wyzwanie dla wielu gałęzi biznesu, które muszą liczyć się ze znaczącym spadkiem ruchu. O skali tego zjawiska przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Prezentowanie wyników organicznych dla zapytania „koronawirus”

Wpisując słowo kluczowe "koronawirus" widać, że na samej górze, w ramach funkcji Alert SOS znajdują się najważniejsze newsy dostępne w formie karuzeli. Pod nim znajduje się dodatkowy listing podstron rządowych oraz WHO z informacjami na temat koronawirusa, a także mapka obrazująca obszar, na którym rozprzestrzenił się wirus, również odsyłająca do witryny WHO. Działania te mają zapewnić najlepszą widoczność dla wiarygodnych źródeł informacji.

Źródło: Google

Dopiero po tych wszystkich dodatkowych odnośnikach widzimy zwykłe wyniki organiczne.

- Łatwo można dostrzec, że na pierwszej stronie wyników wyszukiwania nie ma miejsca na słabe i nie budzące zaufania domeny bez autorytetu. Widać tutaj również kilka potencjalnych intencji każdego użytkownika. Przede wszystkim jednak, sposób prezentowania wyników wyszukiwania dla fraz związanych z COVID-19 pokazuje, że Google podejmuje kroki aby zagwarantować lepsze pozycjonowanie wiarygodnych treści – mówi Aleksander Kasprzak, SEM Manager w Lightscape.

Na 11 wyników, dwa to podstrony w domenie rządowej, czyli zaufanej domeny z oficjalnymi komunikatami odnośnie tego co powinniśmy wiedzieć. Dwie to podstrony w serwisach o zdrowiu – chcemy wiedzieć czym jest koronawirus i jak się objawia. Aż sześć to serwisy newsowe – chcemy wiedzieć jak się aktualnie rozwija sytuacja. Wikipedia plasuje się na 11. miejscu na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.

Popularność informacji na temat koronawirusa

W ujęciu 90-dniowym, do dnia 14 marca (zrzut z 17 marca, na wykresie 90 dniowym jest 3 dniowe opóźnienie), widzimy trzy najwyższe piki, które działy się:

29 stycznia – największe zainteresowanie po pierwszych doniesieniach na temat koronawirusa

27 lutego – podejrzenie, że koronawirus może być w Polsce

4 marca – Minister Zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził pojawienie się koronawirusa w Polsce.

Źródło: Google Trends

17 marca (tutaj również mamy 3 dni opóźnienia, ostatni dzień na wykresie 90 dniowym to 14 marca), wykres wygląda już inaczej. Ilość wyszukiwań znacznie się zwiększyła w dniach 8-12 marca w związku ze zwiększającą się ilością chorych oraz pierwszych ofiar śmiertelnych.

Źródło: Google Trends

W ujęciu dla ostatnich 7 dni (10-17 marca), od ogłoszenia pierwszego przypadku w Polsce widać cały czas rosnące zainteresowanie tym tematem. Kulminacja nastąpiła w dniu 13 marca, a ogólny poziom zainteresowania jest cały czas bardzo wysoki.

Jakich informacji szukamy?

Oprócz tego pojawiło się wiele nowych zapytań w wyszukiwarce, które są związane z koronawirusem. Poniższy wykres przedstawia 10 najpopularniejszych zapytań.

Źródło: Lightscape

Oprócz tego 10 zapytań, które zwiększyły swoją popularność 17 marca przedstawia się następująco:

koronawirus minuta po minucie koronawirus w Polsce 16 marca koronawirus mapa zakażeń Polska koronawirus mapa zakażeń 4 zgon koronawirus ibuprofen a koronawirus ibuprofen koronawirus pl koronawirus michalda koronawirus koronawirus w Polsce ile przypadków

Podczas gdy firmy oferujące produkty takie jak artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, mydła i inne środki czystości notują wzrost ruchu, inne branże muszą liczyć się ze spadkami.